Gaming İstanbul 2018 Fuarı açıldı

Vestel, Gaming İstanbul 2018'de

Nazlı Erdol

'ın düzenlediği, "dünya devi" oyun şirketlerinin stantları, ödüllü oyun ve cosplay turnuvaları, çocuk parkı, alışveriş ve retro oyun alanının yanı sıra oyun dünyasında kariyer yapmak isteyen ve halihazırda sektörde çalışan profesyonellere yönelik etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuar için İstanbul Kongre Merkezi'nin önüne gelen gençler, kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler, cosplayer ve yeni oyunlara büyük ilgi gösterdi.Fuar kapsamında on binlerce lira ödüllü turnuvalar düzenlenirken, ziyaretçiler, milyonlarca oyuncuya sahip Far Cry 5’i piyasaya çıkmadan bir ay önce Gaming İstanbul'daki Ubisoft standında oynama imkanı da buldu.Eğlence pazarları içerisindeve film sektörünü büyüklük açısından geride bırakan bilgisayar oyunları, büyümesini sürdürüyor.veda en hareketli oyun pazarlarından birisine sahip olande genç nüfusuyla çok sayıda oyuncuya ev sahipliği yapmanın yanı sıra yerli oyun şirketlerinin artışıyla da büyümesine devam ediyor.Yatırım almamış, belli bir büyüklüğün altındaki bağımsız oyun şirketlerine özel bir destek verenda, net geliri 50 bin liranın altında olan 32 oyun yapımcısına, kendilerine ait orijinal içerikleri tanıtabilmek için ücretsiz stant başta olmak üzere çeşitli destekler verildi.Fuardaki "" etkinliği, profesyonelleri birbiriyle tanıştırarak iş ağlarını genişletmelerini sağlarken, bağımsız oyun şirketlerinin yatırımcı arayışları da Gaming İstanbul'da sonlanıyor. Fuarda iş dünyasına yönelik B2B etkinliklerinin son gününde, Türk oyun basınının bir araya gelerek oluşturduğu GoodGamers yer alacak. 4 Şubat Pazar günü "GoodGamers Sunday" başlığı altında yapılacak konferanslar, Türkçe olarak gerçekleştirilecek.Fuara katılım sağlayan firmalar arasındavede bulunuyor.Fuar, 4 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.