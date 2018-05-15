GAP, o tişört için Çin’den özür diledi

GAP tarafından piyasaya sunulan tişörtün üzerindeki haritada Çin'in yalnızca anakarasına yer verilirken ülkenin hak iddia ettiği Tayvan gibi bölgelerin yer almaması çok sayıda Çinli tarafından tepkiyle karşılandı.

Tişörtün fotoğrafının Çin'in en yaygın sosyal medya uygulaması olan Weibo'da paylaşılmasının ardından yüzlerce Çinli firmaya tepki gösterdi.

Kanada'da satıldığı belirtilen tişörtün üzerinde, zaman zaman politik krizlere sahne olan Tayvan, Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve Güney Tibet'in yer almadığı görülüyor.

'ÇİN'İN EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYUYORUZ'

GAP tarafından yapılan açıklamada ise konuyla ilgili 'titiz çalışmaların yürütüldüğü' ve 'Çin'in egemenliğine saygı duyduğu' belirtildi.