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GAP şelalesi ilk kez şubat ayında akmaya başladı!

Mardin Derik'te, dün gece etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Genelikle Nisan ve Kasım aylarında akan GAP şelalesi, ilk kez şubat ayında akmaya başladı

GAP şelalesi ilk kez şubat ayında akmaya başladı!
Derik'te dün akşam saatlerinde başlayan gece saatlerinde etkisini iyice arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 saat aralıksız yağan yağmur, nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, 6 evi ve 1 ahırı su bastı. Kırsal İncesu ve Dumanlı mahallelerinde de bazı evlerde su baskını oldu. İtfaiye ekipleri, cadde ve sokaklada biriken evlere doların suyun tahliyesi için sabah saatlerine kadar aralıksız çalışma yaptı. İncesu Mahallesi Muhtarı Abdurahman Selçuk, bazı ev ve ahırlarla köy mezarlığının sular altında kaldığını, tahliye çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
 

SEL NEDENİYLE GAP ŞELALESİ İLK KEZ BU AYDA AKTI


Derik ilçesindeki etkili olan aşırı yağış, ilçeye 3 kilometre uzaklıkta bulanan GAP şelalesinin bu ayda akmasına neden oldu. Genellikle Nisan ve Kasım aylarında akan GAP şelalesi, dün gece etkili olan yağışlardan dolayı ilk kez Şubat ayında akmaya başladı. Şelalenin aktığını duyan çok sayıda kişi bölge giderek, ilk kez Şubat ayında akan şelaleli izleyerek cep telefonları ile hatıra fotoğrafları çekti. Şelalelin akması zeytin ağaçları bulunan çiftçileri de sevindirdi.

DHA


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