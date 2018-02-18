GAP şelalesi ilk kez şubat ayında akmaya başladı!

SEL NEDENİYLE GAP ŞELALESİ İLK KEZ BU AYDA AKTI





Nazlı Erdol

'te dün akşam saatlerinde başlayan gece saatlerinde etkisini iyice arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 saat aralıksız yağan yağmur, nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, 6 evi ve 1 ahırı su bastı. Kırsalvemahallelerinde de bazı evlerde su baskını oldu. İtfaiye ekipleri, cadde ve sokaklada biriken evlere doların suyun tahliyesi için sabah saatlerine kadar aralıksız çalışma yaptı., bazı ev ve ahırlarla köy mezarlığının sular altında kaldığını, tahliye çalışmalarının sürdüğünü söyledi.ilçesindeki etkili olan aşırı yağış, ilçeye 3 kilometre uzaklıkta bulanannin bu ayda akmasına neden oldu. Genellikle Nisan ve Kasım aylarında akan, dün gece etkili olan yağışlardan dolayı ilk kez Şubat ayında akmaya başladı. Şelalenin aktığını duyan çok sayıda kişi bölge giderek, ilk kez Şubat ayında akan şelaleli izleyerek cep telefonları ile hatıra fotoğrafları çekti. Şelalelin akması zeytin ağaçları bulunan çiftçileri de sevindirdi.