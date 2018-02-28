Garaj Sepeti’den yatırım atağı

Tulu Darıcan

Otomotiv sektörüne dijital dönüşüm çözümleri ve araç sahiplerine de pazaryeri sunan Garaj Sepeti büyümesine aldığı yeni yatırım ile devam ediyor. 2017 yılında kurulan şirket kısa sürede yakaladığı rakamlarla pek çok alanda dikkat çekmeyi başardı. Aralık ayında Taşıt.com satın alması ile otomotiv sektörünün ve teknoloji girişimciliğinin gündeminde yer tutmayı başaran Garaj Sepeti yeni bir hamle daha yaptı ve Seri A yatırımı aldı. Seri A Yatırım turuna katılanlar şu şekilde gerçekleşti:Fplus Ventures ve Fiba CVCMap Yatırımdan Birol Yücel, Can Bedii Yüceoğlu, Murat YüceoğluGalata Business Angels’dan Melih Ödemiş, Fırat İşbecer, Varol Civil, Cem Topçuoğlu, Erinch Özada, Yılmaz YıldızBireysel Melek Yatırımcı olarak da Erdal Sayan ve Bilhan BilgeAraç ediniminden araç satışına kadar olan sürecin tamamına uygun B2B ve B2C çözümler sunduklarını aktaran Garaj Sepeti Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelikol “Otomobil almak veya kiralamaktan önce yapılan araştırma fazından başlayan, alma ve kiralama ile devam eden, kullanım aşamasındaki ihtiyaçlara dokunan ve satma ile sona eren bu süreçteki boşluklarımızı çeşitli marka ve hizmetlerimizle sürekli doldurmaya devam edeceğiz, uçtan uca bir deneyim ve veri şirketi olacağız” dedi.2018 Umut Verici2017 yılında başardıklarının 2018 yılı için umut verici olduğunu aktaran Çelikol sözlerine şöyle devam etti: “Oto Galeri dijital dönüşüm yazılımımızı bir yıl içinde Türkiye’nin her yerinden 3 bin 500 oto galeri kullanmaya başladı. Ayrıca oto galeriler bugüne kadar 200 binden fazla aracını Garaj Sepeti sistemleri üzerinden yönetti. Taşıt.com’u satın almamız ile aynı anda 100 bin araç yayınlar hale geldik. Binlerce kısa süreli kiralama hizmeti sunduk. Araba Değeri mobil uygulamamız ve çeşitli platformlardaki çözümlerimiz üzerinden bir milyondan fazla hesaplama sorgusu yapıldı. Aynı şekilde ürettiğimiz içerikler milyonlarca defa okundu. Bunlar sadece bazı örnekler.”,Otomotiv özelinde internetin en büyük oyuncusu ve sektörün dijital dönüşüm partneri olmak istediklerini de aktaran Çelikol, dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından birisi olan Türkiye’nin oto teknolojide bölgesel güç olmaya en yakın aday olduğunu belirtti. Çelikol, Garaj Sepeti’nin otomotivde dijital dönüşüm vizyonuyla büyümesinin hızlanarak devam edeceğini de vurguladı.