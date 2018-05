Garanti Bankası ve Hepsiburada'dan müşterilerine kredi fırsatı

GARANTİ ALIŞVERİŞ KREDİSİ

Can Hakman

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi çözümleriyle müşterilerinin hayatını her kanalda kolaylaştırmayı hedefleyen Garanti Bankası, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada ile iş birliğine giderek web'den ve mobilden ödeme anında alınabilen Garanti Alışveriş Kredisi uygulamasını başlattı.Türkiye’de e-ticarette ilk defa, alışveriş yaparken banka müşterilerinin kredili alışveriş yapmasına imkan sağlayan Hepsiburada, şimdi de dijital bankacılık çözümleriyle Türkiye’de öncü rol üstlenen Garanti Bankası ile müşterilerine bu hizmeti sunuyor.Garanti Bankası müşterileri, Hepsiburada’dan yapacakları 750 TL ila 15 bin TL arasındaki alışverişlerini, ödeme anında “Garanti Alışveriş Kredisi” seçeneğini kullanarak 3 aydan 48 aya varan vadeler ve tanıtıma özel yüzde 1,59 faiz avantajlı krediyle kolaylıkla gerçekleştiriyor.Müşteriler kredilerini Hepsiburada web sitesinden veya Hepsiburada mobil uygulaması üzerinden diledikleri yer ve zamanda hızlı ve güvenli bir şekilde kullanabiliyor. Bu sayede tüketiciler, online alışverişlerde kredi kartıyla öder gibi uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla alışveriş kredisi satın alma imkanına sahip oluyor. Garanti müşterileri, bu teknolojik altyapı sayesinde alışveriş yaparken, kredi faizine ek bir ücret ödemeden 7 gün 24 saat krediden yararlanabiliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, şunları kaydetti:“Hayatın her alanında ağırlığını giderek artıran dijitalleşme ile tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları ve ödeme tercihleri de hızla değişiyor. Bu değişimle beraber e-ticaret sektörü her geçen gün büyüyor. Müşterilerimizin bulunduğu her platformda onlara kusursuz bir deneyim yaşatma ve her türlü bankacılık hizmetini sunabilme vizyonuyla hareket eden bir banka olarak, ülkemizin en büyük online alışveriş platformu Hepsiburada ile önemli bir iş birliğine imza attık. Garanti müşterileri bundan böyle, Garanti Alışveriş Kredisi ile Hepsiburada’dan yapacakları alışverişleri sırasında kredi kullanmanın kredi kartı ile ödeme yapar gibi harcamalarını uygun faiz ve vadelerle ödemenin rahatlığını yaşayacaklar. Dijital bankacılık çözümleriyle Türkiye’de öncü rol üstlenen Garanti Bankası olarak yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle, farklı iş birlikleriyle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, hızlı ve güvenli şekilde değer katmaya devam edeceğiz.”Hepsiburada Mali İşler Grup Başkanı Korhan Öz ise e-ticaret alanında mükemmel müşteri deneyiminin en önemli faktörleri arasında kolaylık ve hızın geldiğini belirterek, "Hepsiburada olarak teknoloji platformumuz sayesinde yeni imkanları müşterilerimize sunarken, her zaman onların hayatlarını daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Garanti Bankası ile güçlerimizi birleştirerek e-ticarete farklı bir boyut getirmeye devam ediyoruz. Bu ödeme imkanı sayesinde Hepsiburada üzerinden alışveriş yapan Garanti Bankası müşterileri, kolayca kredi kullanarak alışverişini yapabiliyor.” ifadelerini kullandı.AA