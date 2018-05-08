Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Garanti Caz Yeşili konserleri baharda dolu dizgin devam ediyor

Garanti Caz Yeşili konserleri, Bahar boyunca tüm hızıyla ve coşkusuyla devam ediyor

Garanti Caz Yeşili konserleri baharda dolu dizgin devam ediyor
İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşecek konserler, Babylon, Nardis Jazz Club ve Zorlu PSM sahnelerinde, caz dünyasının özel seslerini müzikseverlerle buluşturacak. 
 

Brit-rock grubu Travis Garanti Caz Yeşili Konserlerinde 


1990 yılında Glasgow’da kurulmuş olan rock grubu Travis, 1999 yılında yayınladıkları ikinci stüdyo albümleri “The Man Who”yu ve grubun dünyaca ünlü diğer parçalarını 8 Haziran’da Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seslendirecek.
 

İngiltere’nin alternatif müzik sanatçısı Jake Bugg ilk kez Türkiye’de 


İngiliz müzisyen ve söz yazarı Jake Bugg, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 11 Mayıs Cuma ve 12 Mayıs Cumartesi gecesi Babylon'da sahne alacak. İngiltere’de ve uluslararası arenada adından çokça söz ettiren Jake Bugg, Türkiye’de ilk kez Babylon sahnesine konuk oluyor. 
 

Faces on TV, 24 Mayıs’ta Zorlu PSM Studio’da


Belçikalı trip-pop grubu Faces on TV, 24 Mayıs’ta Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında Zorlu PSM Studio’da sahne almaya hazırlanıyor.

15 – 16 Mayıs tarihlerinde ise, “Martin Taylor & Alison Burns Sings Ella” ikilisi, Nardis Jazz Club’da dinleyicileriyle buluşacak.


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Big Burn İstanbul Festival 20-21-22 Temmuz'da Suma Beach'te!

Big Burn İstanbul Festival 20-21-22 Temmuz'da Suma Beach'te!
Yirmi7 ‘den yepyeni bir single: Papatya

Yirmi7 ‘den yepyeni bir single: Papatya

Türk DJ Ümmet Özcan’dan dünyada yeni başarı

Türk DJ Ümmet Özcan’dan dünyada yeni başarı
Çukurova Rock Festivali 10 Mayıs'ta başlıyor

Çukurova Rock Festivali 10 Mayıs'ta başlıyor
Sertab'ın Müzikali Uniq'te sezonun son gösterisini tamamladı

Sertab'ın Müzikali Uniq'te sezonun son gösterisini tamamladı
Parkfest 27-28 Temmuz'da Uniq İstanbul ve Volkswagen Arena'da!

Parkfest 27-28 Temmuz'da Uniq İstanbul ve Volkswagen Arena'da!
İngiltere’nin önde gelen bağımsız sanatçılarından Nessi Gomes Türkiye’ye geliyor!

İngiltere’nin önde gelen bağımsız sanatçılarından Nessi Gomes Türkiye’ye geliyor!
Zorlu Center’da Açık Hava Etkinlikleri: 28 Nisan Birsen Tezer konseri

Zorlu Center’da Açık Hava Etkinlikleri: 28 Nisan Birsen Tezer konseri
Garou, kariyerinin 20. yılında ilk kez İstanbul'da

Garou, kariyerinin 20. yılında ilk kez İstanbul'da
Gilad Atzmon, İstanbul'da konser verdi

Gilad Atzmon, İstanbul'da konser verdi
“Kadebostany, 2 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Bahçe’de!

“Kadebostany, 2 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Bahçe’de!