Garanti Caz Yeşili konserleri baharda dolu dizgin devam ediyor

İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşecek konserler, Babylon, Nardis Jazz Club ve Zorlu PSM sahnelerinde, caz dünyasının özel seslerini müzikseverlerle buluşturacak.
Brit-rock grubu Travis Garanti Caz Yeşili Konserlerinde
1990 yılında Glasgow’da kurulmuş olan rock grubu Travis
, 1999 yılında yayınladıkları ikinci stüdyo albümleri “The Man Who
”yu ve grubun dünyaca ünlü diğer parçalarını 8 Haziran’da Garanti Caz Yeşili
konserleri kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’
nde seslendirecek.
İngiltere’nin alternatif müzik sanatçısı Jake Bugg ilk kez Türkiye’de
İngiliz müzisyen ve söz yazarı Jake Bugg, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 11 Mayıs Cuma ve 12 Mayıs Cumartesi gecesi Babylon'da sahne alacak. İngiltere’de ve uluslararası arenada adından çokça söz ettiren Jake Bugg, Türkiye’de ilk kez Babylon sahnesine konuk oluyor.
Faces on TV, 24 Mayıs’ta Zorlu PSM Studio’da
Belçikalı trip-pop grubu Faces on TV,
24 Mayıs’ta Garanti Caz Yeşili
konserleri kapsamında Zorlu PSM Studio’da sahne almaya hazırlanıyor.
15 – 16 Mayıs tarihlerinde ise, “Martin Taylor & Alison Burns Sings Ella
” ikilisi, Nardis Jazz Club
’da dinleyicileriyle buluşacak.
Nazlı Erdol