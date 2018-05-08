Garanti Caz Yeşili konserleri baharda dolu dizgin devam ediyor

Brit-rock grubu Travis Garanti Caz Yeşili Konserlerinde

İngiltere’nin alternatif müzik sanatçısı Jake Bugg ilk kez Türkiye’de

Faces on TV, 24 Mayıs’ta Zorlu PSM Studio’da

Nazlı Erdol

İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşecek konserler, Babylon, Nardis Jazz Club ve Zorlu PSM sahnelerinde, caz dünyasının özel seslerini müzikseverlerle buluşturacak.1990 yılında Glasgow’da kurulmuş olan rock grubu, 1999 yılında yayınladıkları ikinci stüdyo albümleri “”yu ve grubun dünyaca ünlü diğer parçalarını 8 Haziran’dakonserleri kapsamındande seslendirecek.İngiliz müzisyen ve söz yazarı Jake Bugg, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 11 Mayıs Cuma ve 12 Mayıs Cumartesi gecesi Babylon'da sahne alacak. İngiltere’de ve uluslararası arenada adından çokça söz ettiren Jake Bugg, Türkiye’de ilk kez Babylon sahnesine konuk oluyor.Belçikalı trip-pop grubu24 Mayıs’takonserleri kapsamında Zorlu PSM Studio’da sahne almaya hazırlanıyor.15 – 16 Mayıs tarihlerinde ise, “” ikilisi,’da dinleyicileriyle buluşacak.