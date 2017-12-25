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Garanti süresini 20 yıla çıkardı

Armatür pazarı markası E.C.A., Türkiye’de bir ilke imza attı ve bataryalarındaki garanti süresini 20 yıla çıkardı.

25 Aralık 2017, Pazartesi 16:00
Garanti süresini 20 yıla çıkardı
E.C.A. markalı ürünlerin yurt içi satış ve pazarlamasından sorumlu Elmor A.Ş.’nin Genel Müdürü Enver Öz, “E.C.A., Türkiye’de yine bir ilkle krom kaplı tek kumandalı – çift kumandalı batarya ve musluk gurubu ürünlerinde garanti süresini 20 yıla çıkardı. ‘Yıllarca Beraber Olmak Garanti’ mottosuyla çıktığımız bu yolda kalitemize, teknolojimize ve tasarımlarımıza olan güvenimiz tam” dedi.

‘ÖDÜLE DOYMADIK’

Teknoloji konusunda olduğu kadar tasarımda da iddialı olduklarını belirten Enver Öz, “Aldığımız ödüllerle de adımızdan bolca söz ettirdik. Uluslararası tasarım yarışmalarının en prestijlilerinden İtalyan A Design Award’dan ödülle döndük. Avrupa’nın en prestijli tasarım yarışmalarından German Design Awards’a ise özel davet edildik ve iki ödül aldık” açıklamalarını yaptı.
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