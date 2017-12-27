Gareth Bale, Real Madrid'den ayrılıyor!

Bu sezon yakasını sakatlıklardan bir türlü kurtaramayan Gareth Bale
'in Real Madrid
'den ayrılmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
İspanya'da yayım yapan Diario Gol
isimli internet sitesinin edindiği bilgilere göre Madrid ekibi, ara transfer döneminde Galli yıldızı satmaya hazırlanıyor.
Site, bugün yaptığı haberde Bale ile uzun süredir ilgilenen Manchester United
'ın 53 milyon sterlin
karşılığında Real'le el sıkıştığını yazdı.
Bu yıl yaşadığı sakatlıklardan ötürü tam 14 maç kaçıran yıldız futbolcu, 2013 yazında Tottenham Hotspur
'dan 101 milyon euroluk
rekor bir bedelle transfer edilmişti.
Fanatik
Erdinç Şahin