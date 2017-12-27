Gareth Bale, Real Madrid'den ayrılıyor!

Erdinç Şahin

Bu sezon yakasını sakatlıklardan bir türlü kurtaramayan'in'den ayrılmaya çok yakın olduğu iddia edildi.İspanya'da yayım yapanisimli internet sitesinin edindiği bilgilere göre Madrid ekibi, ara transfer döneminde Galli yıldızı satmaya hazırlanıyor.Site, bugün yaptığı haberde Bale ile uzun süredir ilgilenen'ınkarşılığında Real'le el sıkıştığını yazdı.Bu yıl yaşadığı sakatlıklardan ötürü tam 14 maç kaçıran yıldız futbolcu, 2013 yazında'danrekor bir bedelle transfer edilmişti.