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Gareth Bale, Real Madrid'den ayrılıyor!

Bu yıl yakasını sakatlıklardan bir türlü kurtaramayan Gareth Bale, Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübünün Galli yıldızın satışına onay verdiği iddia edildi.

Gareth Bale, Real Madrid'den ayrılıyor!
Bu sezon yakasını sakatlıklardan bir türlü kurtaramayan Gareth Bale'in Real Madrid'den ayrılmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

İspanya'da yayım yapan Diario Gol isimli internet sitesinin edindiği bilgilere göre Madrid ekibi, ara transfer döneminde Galli yıldızı satmaya hazırlanıyor.

Site, bugün yaptığı haberde Bale ile uzun süredir ilgilenen Manchester United'ın 53 milyon sterlinkarşılığında Real'le el sıkıştığını yazdı.

Bu yıl yaşadığı sakatlıklardan ötürü tam 14 maç kaçıran yıldız futbolcu, 2013 yazında Tottenham Hotspur'dan 101 milyon euroluk rekor bir bedelle transfer edilmişti.

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