Gareth Bale tarihe geçti!

Real Madrid 2017-18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken maçın adamı oyuna sonradan giren Bale oldu

İKİ GOL ATTI

Maçın 60.dakikasında oyuna giren ve galibiyeti getiren iki golü atan Gareth Bale böylece tarihe geçti.

Gareth Bale, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde bir final maçında oyuna sonradan girip iki gol atmayı başararak tek oyuncu oldu.