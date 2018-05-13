Gargara yapmak orucu bozar mı?

Ramazan ayı bu sene Mayıs ayının ortasında başlıyor. Yine akıllarda birçok sorular. Oruç tutma konusunda birçok dikkat edilmesi gereken kurallar mevcut. Bunlardan bir tanesi de oruç tutarken gargara yapmanın orucu bozup bozmayacağı konusu.

DİYANETİN GÖRÜŞÜ

Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre, abdest alınırken ağza alınan su caiz ve orucu bozmazken, aynı şekilde de gargara yapmak da caizdir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken ayrıntı, gargara yaparken suyun yutulmaması konusudur. Suyu yutmak orucu bozacağından gargara yaparken su yutmamaya dikkat edilmesi çok önemli bir mesele.

Netice olarak, oruç tutan kişilerin mecbur haller dışında kaçınması gereken davranışlar arasında gösterilen gargaraya Ramazan döneminde ihtiyaç duymamak için, Ramazan ayından önce ağız bakım ve kontrollerini yaptırmak yerinde olacaktır. Böylece çok daha sağlıklı ve çok daha rahat oruç tutmanın da yolu açılacaktır.