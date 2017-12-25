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Garip yasak: Kız ve erkekler yan yana oturamaz

Pakistan’da bir üniversitede, kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturmaları yasaklandı

Garip yasak: Kız ve erkekler yan yana oturamaz
Pakistan’ın Çarseda bölgesinde bulunan Bacha Khan Üniversitesi’nde, kampus sınırları içinde kız ve erkek öğrencilerin aynı etkinliklerde bir araya gelmesi ve yan yana oturmaları yasaklandı. Yeni yönetmeliğe göre, kız ve erkek öğrenciler kampus sınırları içerisinde beraber yürüyemeyecekler ve oturamayacaklar.

Yönetmelikte ayrıca, "kurala uymayanların uyarı yapılmadan cezalandırılacakları" belirtildi. Üniversitenin Disiplin Kurulu Başkanı Dr. Mohammad Shakeel, yönetmeliğin öğrencilerin vakitlerini doğru kullanmalarını sağlamak için oluşturulduğunu söyledi ve "Bütün gün başıboş bir şekilde oturup hiçbir şey yapmadan duruyorlar. Bu durumun önüne geçmek için üniversite yönetimi kız ve erkek öğrencilerin kampus içindeki etkinliklerde bir araya gelmelerini yasakladı" dedi.

Kız ve erkek öğrencilerin bir araya gelmesinin yasaklanması dışında yayınlanan yönetmelikle okul yönetimi kampüs içerisinde sigara içilmesini, çatıya çıkılmasını, üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerle uğraşılmasını, kampüs içinde amaçsızca dolaşılmasını ve Pakistan’da erkeklerin yaygın olarak giydiği bir kıyafet olan Chadar kıyafetinin erkekler tarafından giyilmesini yasakladı.
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