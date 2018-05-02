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Garry Rodrigues'e 20 milyon Euro

Derbide 1 gol atan Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues'in fiyatı 17 milyon eurodan 20 milyona çıktı. Peşinde İngiliz ve Fransız kulüpleri var!..

Garry Rodrigues'e 20 milyon Euro
Devre arasında Garry Rodrigues için Newcastle United 17 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Ancak yönetim, şampiyonluğa gidildiği için ocak ayında yapılan teklifleri kabul etmeyeceğini iletti.

Birçok karşılaşmada Avrupa’nın önemli kulüpleri, onun için scoutlarını Türkiye’ye gönderdi. Son olarak Beşiktaş derbisinde Newcastle, West Ham ve Lyon temsilcileri tribündeydi ve hepsi olumlu rapor verdi. Derbide harika bir performans sergileyen Rodrigues, açılış fiyatını 17 milyon eurodan 20 milyon euroya çıkardı. Yaz aylarındaki transfer döneminde Galatasaray’a onun için birçok teklif gelecek.

Akşam


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