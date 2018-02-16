Garry Rodrigues sürprizi! 16 milyon Euro'ya...

Transferde bomba!.. Devre arası transfer döneminde Badou Ndiaye'nin Stoke City'e
gidişine engel olamayan Galatasaray'da
bir ayrılık da sezon sonu...
TERİM "GİTMESİN DEDİ" AMA ŞİMDİLİK...
Özellikle bu sezon hem Tudor hem de Fatih Terim
döneminde oynadığı futbolla göz dolduran, Süper Lig'de
son 5 haftada 2 gol 3 asist yapma başarısını gösteren Garry Rodrigues
'in Newcastle'ın kapısından döndüğü belirtilirken, oyuncunun transferine Fatih Terim
'in engel olduğu ifade edildi.
8 MİLYON EURO ÖNERDİLER
Premier Lig
'de kötü haftalar geçiren ve devre arası transfer döneminde takımını güçlendirmek isteyen Rafa Benitez'in Garry Rodrigues
'i çok istediği, İngiliz kulübün 8 milyon Euro karşılığında Hollandalı yıldızı transfer etmek için Galatasaray'ın
kapısını çaldığı ortaya çıktı.
GALATASARAY EN AZ İKİ KATINI İSTEYECEK
Badou Ndiaye
'nin gidişinden sonra Garry
için 8 milyon euro'luk teklifi reddeden ve 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına mani olan Fatih Terim'in bu konuyu yönetimle ve oyuncuyla konuşarak hallettiği öğrenilirken, transfer için sezon sonunun beklendiği bildirildi.
Kalan haftalarda daha iyi işler çıkarması beklenen Garry için Galatasaray
'ın en az Ndiaye kadar bonservis ücreti talep edeceği anlaşılırken, 2017-18 sezonunun kapanmasının ardından Rodrigues'in taliplerinin daha da fazla artacağı tahmin ediliyor.
Star
Erdinç Şahin