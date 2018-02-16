Garry Rodrigues sürprizi! 16 milyon Euro'ya...

TERİM "GİTMESİN DEDİ" AMA ŞİMDİLİK...

8 MİLYON EURO ÖNERDİLER

GALATASARAY EN AZ İKİ KATINI İSTEYECEK

Erdinç Şahin

Transferde bomba!.. Devre arası transfer dönemindegidişine engel olamayanbir ayrılık da sezon sonu...Özellikle bu sezon hemdöneminde oynadığı futbolla göz dolduran,son 5 haftada 2 gol 3 asist yapma başarısını gösteren'in Newcastle'ın kapısından döndüğü belirtilirken, oyuncunun transferine'in engel olduğu ifade edildi.'de kötü haftalar geçiren ve devre arası transfer döneminde takımını güçlendirmek isteyen'i çok istediği, İngiliz kulübün 8 milyon Euro karşılığında Hollandalı yıldızı transfer etmek içinkapısını çaldığı ortaya çıktı.'nin gidişinden sonraiçin 8 milyon euro'luk teklifi reddeden ve 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına mani olan Fatih Terim'in bu konuyu yönetimle ve oyuncuyla konuşarak hallettiği öğrenilirken, transfer için sezon sonunun beklendiği bildirildi.Kalan haftalarda daha iyi işler çıkarması beklenen'ın en az Ndiaye kadar bonservis ücreti talep edeceği anlaşılırken, 2017-18 sezonunun kapanmasının ardından Rodrigues'in taliplerinin daha da fazla artacağı tahmin ediliyor.