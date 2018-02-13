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Gary Medel'den Şenol Güneş'i rahatlatan sözler

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in gerçek yeri ön libero olmasına karşın stoperde kullandığı Gary Medel, bu durumdan şikayetçi değil. Şilili oyuncunun hocası ile yaptığı konuşmada, “Stoperde de kendimi rahat ve özgüvenli hissediyorum” dediği öğrenildi.

Gary Medel'den Şenol Güneş'i rahatlatan sözler
Beşiktaş taraftarlarının yeni sevgilisi Gary Medel, oynadığı her maçta kendisine verilen görevi fazlasıyla yerine getiriyor ve saygıyı hak ediyor.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre gerçek bölgesi ön libero olmasına karşın teknik direktör Şenol Güneş’in daha çok stoperde oynattığı Şilili futbolcu, fiziği bu bölgeye uygun olmamasına karşın harika işler çıkarıyor.

Dusko Tosic’in sakatlığı nedeniyle savunmada görev yapan ve Pepe ile iyi bir uyum yakalayan Medel’e hocası da çok güveniyor. Devre arasında transfer edilen gerçek stoper Domagoj Vida’nın yerine Karabük maçında Gary Medel’i oynatan Şenol Güneş, oyuncusu ile yaptığı konuşmada ona olan güveninin dile getirdi.
 

"SENDEN ÇOK MEMNUNUM"


Şenol Güneş’in oyuncusuna “Özellikle son maçlardaki performansından çok mutluyum. Bu şekilde devam etmesini bekliyorum. Taraftar da seni benimsedi ve çok seviyor. Gerçek bölgen stoper olmayabilir ancak burada ortaya koyduğun performanstan memnunum” diye konuştu öğrenildi. Medel’in ise hocasına verdiği yanıtta “Asıl yerim orta saha olabilir ama stoperde de kendimi rahat ve özgüvenli hissediyorum. Karar sizin nerede oynatırsanız oynarım. Yeter ki şans bulayım” şeklinde yanıt verdiği belirtildi.


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