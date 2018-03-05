Gary Oldman En İyi Erkek Oyuncu seçildi! Gary Oldman kimdir?

2018 Oscar Ödülleri
'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen Gary Oldman
'ın hayatına dair tüm bilgiler merak edilmeye başlandı. Darkest Hour
filmindeki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gary Oldman
hakkında merak edilenleri derledik.
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Darkest Hour (En Karanlık Saat)
GARY OLDMAN KİMDİR?
Gary Oldman 21 Mart 1958’de Londra
’da dünyaya geldi. West Greenwich Okulu
’nda eğitim gören, ancak bir spor dükkanında çalışmak için liseden ayrılan usta oyuncu, genç yaşta müziğe ilgi duymaya başladı.
1970’de Malcolm McDowell
’in The Raging Moon
filmindeki performansını izledikten sonra, oyunculukta kariyer yapmak istediğine karar verdi. Rose Bruford Koleji’
nde eğitim almak üzere bir burs kazandı.
1980’lerde başladığı kariyerine birçok tiyatro
oyunu ve filmi sığdıran Gary Oldman
, 1992 yılında Francis Ford Coppola
'nın yönettiği Dracula
filminde Dracula'yı canlandırarak hafızalara kazındı. Ölümsüz Sevgi
filminde Ludwig van Beethoven
'ı canlandırdı.
Leon - Sevginin Gücü
Luc Besson
'un unutulmaz Leon
(Sevginin Gücü
) filminde ise bir kötü adam rolündeydi Gary Oldman
. Buradaki "Stansfield
" rolüyle çoğu sinemasevere göre En İyİ Yardımcı Erkek Oyuncu
Oscar'ını çoktan kucaklamış olmalıydı.
Oldman ayrıca, Batman
ve Harry Potter
serisi gibi sevilen yapımlarda izleyenlerle buluştu.
Gary Oldman filmleri
Gary Oldman’ın kariyeri boyunca rol aldığı filmler şunlardır;
Remembrance (1982) – Daniel
Sid and Nancy (1986) – Sid Vicious
Prick Up Your Ears (1987) – Joe Orton
Track 29 (1988) – Martin
Criminal Law (1988) – Ben Chase
We Think the World of You (1988) – Johnny
Chattahoochee (1989) – Emmett Foley
Rosencrantz & Guildenstern Are Dead (1990) – Rosencrantz
Henry & June (1990) – Pop
State of Grace (1990) – Jackie Flannery
JFK (1991) – Lee Harvey Oswald
Dracula (1992) – Count Dracula
True Romance (1993) – Drexl Spivey
Romeo Is Bleeding (1993) – Jack Grimaldi
Léon (1994) – Norman Stansfield
The Scarlet Letter (1995) – Rev. Arthur Dimmesdale
Murder in the First (1995) – Milton Glenn
Basquiat (1996) – Albert Milo
Air Force One (1997) – Ivan Korshunov
Beşinci Element (1997) – Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
Lost in Space (1997) – Dr. Zachary Smith
The Contender (2000) – Rep. Sheldon Runyon
Hannibal (2002) – Mason Verger
Nobody’s Baby (2002) – Buford Hill
Interstate 60 (2002) – O. W. Grant
Tiptoes (2003) – Rolfe
Sin (2003) – Charlie Strom
Who’s Kyle? (2004) – Scouse
Dead Fish (2004) – Lynch
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004) – Sirius Black
Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005) – Sirius Black
Batman Başlıyor (2005) – James Gordon
The Backwoods (2005) – Paul
Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007) – Sirius Black
Kara Şövalye (2008) – James Gordon
The Unborn Rabbi (2009) – Joseph Sendak
The Book of Eli (2010) – Carnegie
Kara Şövalye Yükseliyor (2012) – James Gordon
Paranoya (2013) – Nicolas Wyatt
Robocop (2014) – Dr. Dennett Norton
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (2014) – Dreyfus
Man Down (2015) – Counselor Peyton
44. Çocuk (2015) – General Mikhail Nesterov
Suç/lu (2016) – Quaker Wells
En Karanlık Saat (2017) – Winston Churchill
Belalı Tanık (2017) – Vladislav Dukhovich
The Space Between Us (2017) – Nathaniel Shepherd
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