Gary Oldman En İyi Erkek Oyuncu seçildi! Gary Oldman kimdir?

GARY OLDMAN KİMDİR?

Gary Oldman filmleri

Nazlı Erdol

'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen'ın hayatına dair tüm bilgiler merak edilmeye başlandı.filmindeki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaranhakkında merak edilenleri derledik.Darkest Hour (En Karanlık Saat)Gary Oldman 21 Mart 1958’de’da dünyaya geldi.’nda eğitim gören, ancak bir spor dükkanında çalışmak için liseden ayrılan usta oyuncu, genç yaşta müziğe ilgi duymaya başladı.1970’de’infilmindeki performansını izledikten sonra, oyunculukta kariyer yapmak istediğine karar verdi.nde eğitim almak üzere bir burs kazandı.1980’lerde başladığı kariyerine birçokoyunu ve filmi sığdıran, 1992 yılında'nın yönettiğifilminde Dracula'yı canlandırarak hafızalara kazındı.filminde'ı canlandırdı.Leon - Sevginin Gücü'un unutulmaz) filminde ise bir kötü adam rolündeydi. Buradaki "" rolüyle çoğu sinemasevere göreOscar'ını çoktan kucaklamış olmalıydı.Oldman ayrıca,veserisi gibi sevilen yapımlarda izleyenlerle buluştu.Gary Oldman’ın kariyeri boyunca rol aldığı filmler şunlardır;Remembrance (1982) – DanielSid and Nancy (1986) – Sid ViciousPrick Up Your Ears (1987) – Joe OrtonTrack 29 (1988) – MartinCriminal Law (1988) – Ben ChaseWe Think the World of You (1988) – JohnnyChattahoochee (1989) – Emmett FoleyRosencrantz & Guildenstern Are Dead (1990) – RosencrantzHenry & June (1990) – PopState of Grace (1990) – Jackie FlanneryJFK (1991) – Lee Harvey OswaldDracula (1992) – Count DraculaTrue Romance (1993) – Drexl SpiveyRomeo Is Bleeding (1993) – Jack GrimaldiLéon (1994) – Norman StansfieldThe Scarlet Letter (1995) – Rev. Arthur DimmesdaleMurder in the First (1995) – Milton GlennBasquiat (1996) – Albert MiloAir Force One (1997) – Ivan KorshunovBeşinci Element (1997) – Jean-Baptiste Emmanuel ZorgLost in Space (1997) – Dr. Zachary SmithThe Contender (2000) – Rep. Sheldon RunyonHannibal (2002) – Mason VergerNobody’s Baby (2002) – Buford HillInterstate 60 (2002) – O. W. GrantTiptoes (2003) – RolfeSin (2003) – Charlie StromWho’s Kyle? (2004) – ScouseDead Fish (2004) – LynchHarry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004) – Sirius BlackHarry Potter ve Ateş Kadehi (2005) – Sirius BlackBatman Başlıyor (2005) – James GordonThe Backwoods (2005) – PaulHarry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007) – Sirius BlackKara Şövalye (2008) – James GordonThe Unborn Rabbi (2009) – Joseph SendakThe Book of Eli (2010) – CarnegieKara Şövalye Yükseliyor (2012) – James GordonParanoya (2013) – Nicolas WyattRobocop (2014) – Dr. Dennett NortonMaymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (2014) – DreyfusMan Down (2015) – Counselor Peyton44. Çocuk (2015) – General Mikhail NesterovSuç/lu (2016) – Quaker WellsEn Karanlık Saat (2017) – Winston ChurchillBelalı Tanık (2017) – Vladislav DukhovichThe Space Between Us (2017) – Nathaniel Shepherd