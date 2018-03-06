Gary Oldman: Ne mutlu size! Atatürk sayesinde modern Türkiye’yi kurdunuz!

Gary Oldman, her çekim öncesinde 4 saat süren bir makyajla Winston Churchill’e dönüştü. ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Oscar'ını kucaklayan Gary Oldman, törenden hemen önce Los Angeles’ta Kelebek'ten Barbaros Tapan’a konuştu. Gary Oldman
, "Ne mutlu size. Biz Gelibolu’da kaybettik ama siz Mustafa Kemal
sayesinde kazanarak modern Türkiye
’yi kurdunuz" dedi.
Gary Oldman En İyi Erkek Oyuncu seçildi! Gary Oldman kimdir?
İşte o röportajdan bölümler:
BİZ GELİBOLU’DA KAYBETTİK AMA SİZ MODERN TÜRKİYE’Yİ KURDUNUZ
- Size daha önce de Churchill rolü teklif edilmiş, kabul etmemişsiniz, doğru mu?
- Doğru... Çünkü rolü kabul edince sadece İngiltere’nin gelmiş geçmiş en büyük liderini oynamakla kalmayıp daha önce Winston’ı oynayan meslektaşlarımla da kendimi karşılaştıracaktım. Mesela Winston’ı kafamda canlandırırken, kendim mi yaratıyordum yoksa daha önce oynayan meslektaşlarımdan mı etkileniyordum bilemiyordum. Sonra her şeyi bir tarafa bırakıp elimdeki materyale odaklandım. Ses kayıtları, kitaplar, haberler... Araştırmalarımda tanıdığım Winston dinamik, hayatı seven, sorumluluklarına ve pozisyonuna saygılı bir adamdı... Tüm bulduğum bilgileri içime sünger gibi çektim ve karakter oluşmaya başladı...
- Winston Churchill, Nazi Almanya’sına karşı kazandı ama Mustafa Kemal Atatürk’e karşı Gelibolu’da kaybetti...
- Bazı kaybetmeler karşı tarafa çok iyi şekilde döner. Ne mutlu size. Biz Gelibolu’da kaybettik ama siz Mustafa Kemal sayesinde kazanarak modern Türkiye’yi kurdunuz...
GARY OLDMAN KİMDİR?
Gary Oldman
21 Mart 1958’de Londra’da dünyaya geldi. West Greenwich Okulu
’nda eğitim gören, ancak bir spor dükkanında çalışmak için liseden ayrılan usta oyuncu, genç yaşta müziğe ilgi duymaya başladı.
1970’de Malcolm McDowell
’in The Raging Moon
filmindeki performansını izledikten sonra, oyunculukta kariyer yapmak istediğine karar verdi. Rose Bruford Koleji’nde eğitim almak üzere bir burs kazandı.
1980’lerde başladığı kariyerine birçok tiyatro oyunu ve filmi sığdıran Gary Oldman
, 1992 yılında Francis Ford Coppola
'nın yönettiği Dracula
filminde Dracula'yı canlandırarak hafızalara kazındı. Ölümsüz Sevgi filminde Ludwig van Beethoven'ı canlandırdı.
Luc Besson
'un unutulmaz Leon
(Sevginin Gücü) filminde ise bir kötü adam rolündeydi Gary Oldman
. Buradaki "Stansfield" rolüyle çoğu sinemasevere göre En İyİ Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'
ını çoktan kucaklamış olmalıydı.
Oldman ayrıca, Batman ve Harry Potter serisi gibi sevilen yapımlarda izleyenlerle buluştu.
Gary Oldman filmleri
Gary Oldman
’ın kariyeri boyunca rol aldığı filmler şunlardır;
Remembrance (1982) – Daniel
Sid and Nancy (1986) – Sid Vicious
Prick Up Your Ears (1987) – Joe Orton
Track 29 (1988) – Martin
Criminal Law (1988) – Ben Chase
We Think the World of You (1988) – Johnny
Chattahoochee (1989) – Emmett Foley
Rosencrantz & Guildenstern Are Dead (1990) – Rosencrantz
Henry & June (1990) – Pop
State of Grace (1990) – Jackie Flannery
JFK (1991) – Lee Harvey Oswald
Dracula (1992) – Count Dracula
True Romance (1993) – Drexl Spivey
Romeo Is Bleeding (1993) – Jack Grimaldi
Léon (1994) – Norman Stansfield
The Scarlet Letter (1995) – Rev. Arthur Dimmesdale
Murder in the First (1995) – Milton Glenn
Basquiat (1996) – Albert Milo
Air Force One (1997) – Ivan Korshunov
Beşinci Element (1997) – Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
Lost in Space (1997) – Dr. Zachary Smith
The Contender (2000) – Rep. Sheldon Runyon
Hannibal (2002) – Mason Verger
Nobody’s Baby (2002) – Buford Hill
Interstate 60 (2002) – O. W. Grant
Tiptoes (2003) – Rolfe
Sin (2003) – Charlie Strom
Who’s Kyle? (2004) – Scouse
Dead Fish (2004) – Lynch
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004) – Sirius Black
Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005) – Sirius Black
Batman Başlıyor (2005) – James Gordon
The Backwoods (2005) – Paul
Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007) – Sirius Black
Kara Şövalye (2008) – James Gordon
The Unborn Rabbi (2009) – Joseph Sendak
The Book of Eli (2010) – Carnegie
Kara Şövalye Yükseliyor (2012) – James Gordon
Paranoya (2013) – Nicolas Wyatt
Robocop (2014) – Dr. Dennett Norton
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (2014) – Dreyfus
Man Down (2015) – Counselor Peyton
44. Çocuk (2015) – General Mikhail Nesterov
Suç/lu (2016) – Quaker Wells
En Karanlık Saat (2017) – Winston Churchill
Belalı Tanık (2017) – Vladislav Dukhovich
The Space Between Us (2017) – Nathaniel Shepherd
Nazlı Erdol