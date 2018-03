Gary Oldman: Ne mutlu size! Atatürk sayesinde modern Türkiye’yi kurdunuz!

Gary Oldman En İyi Erkek Oyuncu seçildi! Gary Oldman kimdir?

BİZ GELİBOLU’DA KAYBETTİK AMA SİZ MODERN TÜRKİYE’Yİ KURDUNUZ



- Size daha önce de Churchill rolü teklif edilmiş, kabul etmemişsiniz, doğru mu?

- Winston Churchill, Nazi Almanya’sına karşı kazandı ama Mustafa Kemal Atatürk’e karşı Gelibolu’da kaybetti...

GARY OLDMAN KİMDİR?

Gary Oldman filmleri

Nazlı Erdol

Gary Oldman, her çekim öncesinde 4 saat süren bir makyajla Winston Churchill’e dönüştü. ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Oscar'ını kucaklayan Gary Oldman, törenden hemen önce Los Angeles’ta Kelebek'ten Barbaros Tapan’a konuştu., "Ne mutlu size. Biz Gelibolu’da kaybettik ama sizsayesinde kazanarak modern’yi kurdunuz" dedi.- Doğru... Çünkü rolü kabul edince sadece İngiltere’nin gelmiş geçmiş en büyük liderini oynamakla kalmayıp daha önce Winston’ı oynayan meslektaşlarımla da kendimi karşılaştıracaktım. Mesela Winston’ı kafamda canlandırırken, kendim mi yaratıyordum yoksa daha önce oynayan meslektaşlarımdan mı etkileniyordum bilemiyordum. Sonra her şeyi bir tarafa bırakıp elimdeki materyale odaklandım. Ses kayıtları, kitaplar, haberler... Araştırmalarımda tanıdığım Winston dinamik, hayatı seven, sorumluluklarına ve pozisyonuna saygılı bir adamdı... Tüm bulduğum bilgileri içime sünger gibi çektim ve karakter oluşmaya başladı...- Bazı kaybetmeler karşı tarafa çok iyi şekilde döner. Ne mutlu size. Biz Gelibolu’da kaybettik ama siz Mustafa Kemal sayesinde kazanarak modern Türkiye’yi kurdunuz...21 Mart 1958’de Londra’da dünyaya geldi.’nda eğitim gören, ancak bir spor dükkanında çalışmak için liseden ayrılan usta oyuncu, genç yaşta müziğe ilgi duymaya başladı.1970’de’infilmindeki performansını izledikten sonra, oyunculukta kariyer yapmak istediğine karar verdi. Rose Bruford Koleji’nde eğitim almak üzere bir burs kazandı.1980’lerde başladığı kariyerine birçok tiyatro oyunu ve filmi sığdıran, 1992 yılında'nın yönettiğifilminde Dracula'yı canlandırarak hafızalara kazındı. Ölümsüz Sevgi filminde Ludwig van Beethoven'ı canlandırdı.'un unutulmaz(Sevginin Gücü) filminde ise bir kötü adam rolündeydi. Buradaki "Stansfield" rolüyle çoğu sinemasevere göreını çoktan kucaklamış olmalıydı.Oldman ayrıca, Batman ve Harry Potter serisi gibi sevilen yapımlarda izleyenlerle buluştu.’ın kariyeri boyunca rol aldığı filmler şunlardır;Remembrance (1982) – DanielSid and Nancy (1986) – Sid ViciousPrick Up Your Ears (1987) – Joe OrtonTrack 29 (1988) – MartinCriminal Law (1988) – Ben ChaseWe Think the World of You (1988) – JohnnyChattahoochee (1989) – Emmett FoleyRosencrantz & Guildenstern Are Dead (1990) – RosencrantzHenry & June (1990) – PopState of Grace (1990) – Jackie FlanneryJFK (1991) – Lee Harvey OswaldDracula (1992) – Count DraculaTrue Romance (1993) – Drexl SpiveyRomeo Is Bleeding (1993) – Jack GrimaldiLéon (1994) – Norman StansfieldThe Scarlet Letter (1995) – Rev. Arthur DimmesdaleMurder in the First (1995) – Milton GlennBasquiat (1996) – Albert MiloAir Force One (1997) – Ivan KorshunovBeşinci Element (1997) – Jean-Baptiste Emmanuel ZorgLost in Space (1997) – Dr. Zachary SmithThe Contender (2000) – Rep. Sheldon RunyonHannibal (2002) – Mason VergerNobody’s Baby (2002) – Buford HillInterstate 60 (2002) – O. W. GrantTiptoes (2003) – RolfeSin (2003) – Charlie StromWho’s Kyle? (2004) – ScouseDead Fish (2004) – LynchHarry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004) – Sirius BlackHarry Potter ve Ateş Kadehi (2005) – Sirius BlackBatman Başlıyor (2005) – James GordonThe Backwoods (2005) – PaulHarry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007) – Sirius BlackKara Şövalye (2008) – James GordonThe Unborn Rabbi (2009) – Joseph SendakThe Book of Eli (2010) – CarnegieKara Şövalye Yükseliyor (2012) – James GordonParanoya (2013) – Nicolas WyattRobocop (2014) – Dr. Dennett NortonMaymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (2014) – DreyfusMan Down (2015) – Counselor Peyton44. Çocuk (2015) – General Mikhail NesterovSuç/lu (2016) – Quaker WellsEn Karanlık Saat (2017) – Winston ChurchillBelalı Tanık (2017) – Vladislav DukhovichThe Space Between Us (2017) – Nathaniel Shepherd