Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1 Ağustos tarihinde Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde tek başına yaşayan Türkan Tuncer’in evine girerek kadının elini, ayağını bağlayıp ağzını koli bandı ile bantlayarak altınlarını, paralarını çaldıkları belirlenen 2’si Gürcü, 3 kişi Manavgat’ta adliyeye çıkarıldı.

Maskeli gaspçıların hastanelik ettiği yaşlı kadın adliyede zanlılara terlikle saldırdı. Soygunculara gözcülük ve şoförlük yaptığı belirlenen kişinin ise cinayet zanlısı olduğu belirlendi.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını takibe alarak güvenlik kameralarından olayın faillerinin eşkallerini belirledi. Manavgat Emniyetinin, Antalya Emniyet Müdürlüğü'yle yaptığı istişarede zanlıların olaydan birkaç gün önce Antalya’da polisin şüphe üzerine durdurarak resmini ve kimliğini sorguladığı Murat Çiçek (39), Gürcistan uyruklu David Gabaidze (46) ve Genadı Surmanidze (40) olduğu belirlendi.

İTİRAF ETTİLER

Telefon takibinden zanlıların Adana-Seyhan’da olduğunun belirlenmesi ve Adana Emniyet Müdürlüğü'nün bilgilendirilmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakaladı. Manavgat’a getirilen şüpheliler, Türkan Tuncer’in evine girdiklerini, altın ve paralarını aldıklarını, darp ettikten sonra hareket etmemesi için el ve ayağını bağladıklarını, bağırmaması için de ağzını koli bandı ile bantladıklarını itiraf etti.

HIRSIZLIK UZMANIYMIŞ

Murat Çiçek’in 15 yıl önce Gürcistan’da bir inşaat firmasında çalıştığı sırada aynı yerde çalışan David Gabaidze ile tanıştığı, Türkiye’ye dönmesinin ardından David Gabaidze’nin sık sık Türkiye’ye geldiği ve Murat Çiçek ile görüştüğü, hırsızlık konusunda uzman olan Genadı Surmanidze’nin ise ilk kez Türkiye’ye geldiği bildirildi. Gürcistan uyruklu şahısların Murat Çiçek’e kendilerine şoförlük yapması karşılığında soygundan pay verdikleri, Murat Çiçek’in ise kiraladığı araba ile hem şoförlük hem de gözcülük yaptığı belirlendi.

GASP ETTİKLERİ ALTINLARI KUYUMCUDA BOZDURMUŞLAR

Soyguncuların Türkan Tuncer’in evinden çaldıkları altınları Mersin’de 13 bin 500 liraya bir kuyumcuda bozdurarak parayı paylaştıkları, yakalandıklarında üzerlerinde altınların parasından kalan 7 bin 200 lira bulunduğu bildirildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Şüphelilerin Manavgat Emniyet Müdürlüğünde alınan parmak izlerinin, Murat Çiçek (üstte) isimli zanlının 2009 yılında Yozgat Boğazlıyan ilçesinde kesici aletle Kadir Özdal'ın öldürülmesi olayının ardından cinayet mahallinden alınan parmak iziyle uyuştuğu, bu sayede cinayetin faili meçhulden çıktığı bildirildi. Şüpheliler, ayrıca Antalya’dan bir evden 3 bin 300 lira para çaldıklarını, bu paranın 800 lirasının da Murat Çiçek’e verdiklerini itiraf etti.

'YEMİNİM VAR. YUMRUKLA VURANA TERLİKLE VURACAĞIM'

Şüphelilerin Manavgat Adliyesine çıkarılması sırasında adliye önünde yakınlarıyla birlikte bekleyen Türkan Tuncer, yemini olduğunu, kendisine yumruk vuranlara terlikle vuracağını belirtirken, şüphelilerin gelişi sırasında terlikle üzerlerine yürüdü.

ANTALYA (İHA)