Gastronomi kenti Gaziantep'te ulusal yemek yarışması



ÖDÜLLER VERİLECEK

Senim Tanay

Jüri başkanı milli şef Tahir Tekin Öztan yarışma öncesi yaptığı konuşmada, 2 gün sürecek yarışmanın 4 ayrı kategoride gerçekleştirileceğini söyledi.Yeni nesille Gaziantep yemeklerinin doğru tanıtılması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Tahir Tekin Öztan, Gaziantep’te bu tür yarışmaların sürekli yapılması gerektiğini ve ünlü şeflerle gençliğin buluşturulmasının gastronomi açısındanbüyük önem taşıdığını ifade etti.Tahir Tekin Öztan, Ulusal Yemek Yarışması’nın isabetli bir kararın uygulamaya konmuş hali olduğunu belirterek şunları kaydetti:Aralarında Türkiye’nin ünlü şefleri ve ekiplerinin de bulunduğu 150’den fazla kişinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere madalya, kupa ve çeşitli ödüller verilecek.