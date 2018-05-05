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Gastronomi kenti Gaziantep'te ulusal yemek yarışması

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından ilk kez organize edilen Ulusal Yemek Yarışması, Gaziantep’te Festival Park’ta düzenlenen törenle başladı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 16:57
Gastronomi kenti Gaziantep'te ulusal yemek yarışması
Jüri başkanı milli şef Tahir Tekin Öztan yarışma öncesi yaptığı konuşmada, 2 gün sürecek yarışmanın 4 ayrı kategoride gerçekleştirileceğini söyledi.

Yeni nesille Gaziantep yemeklerinin doğru tanıtılması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Tahir Tekin Öztan, Gaziantep’te bu tür yarışmaların sürekli yapılması gerektiğini ve ünlü şeflerle gençliğin buluşturulmasının gastronomi açısından
 büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tahir Tekin Öztan, Ulusal Yemek Yarışması’nın isabetli bir kararın uygulamaya konmuş hali olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Yarışmalar beraberinde birçok önemli sonuç ortaya çıkarır. Burada yarışmanın birincisi, ikincisi olmak önemli değil, önemli olan alanında ulusal ve uluslararası başarı elde etmiş olan ünlü şefleri yeni yetişen aşçı adayları ve yeni nesillerimizle buluşturmaktır. Kentimizin aldığı gastronomi unvanının ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yeri bulmasında bu tür yarışmalar da büyük önem taşıyor. Yarışmanın Gaziantep’e önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ulusal yarışmanın ilerleyen süreç içerisinde uluslararası boyuta taşınmasını temenni ediyorum."


ÖDÜLLER VERİLECEK


Aralarında Türkiye’nin ünlü şefleri ve ekiplerinin de bulunduğu 150’den fazla kişinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere madalya, kupa ve çeşitli ödüller verilecek.
 


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