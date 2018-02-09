Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu itirafı



'HAKAN BENİ ŞAŞIRTTI'

Haber Merkezi

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu daha önce farklı tanıdığını dile getirdi. "Onun bu kadar komple bir oyuncu olduğunu bilmiyordum" itirafında bulunan İtalyan teknik adam, zaman geçtikçe milli yıldız hakkındaki görüşlerinin değiştiğini dile getirdi.Gattuso basın toplantısında, 'Çalhanoğlu, Suso, Bonaventura ve Romagnoli gelişim gösteren oyuncular. Bu arada itiraf etmeliyim ki Hakan beni şaşırttı.Onun şut özelliğini biliyordum ama yavaş bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Onun bu denli komple bir oyuncu olacağını beklemiyordum' ifadelerini kullandı.Serie A'de son 5 maçta 11 puan toplayan Gattuso'nun ekibi yakaladığı çıkışla 35 puana ulaştı ve Avrupa Ligi potasına yaklaştı. Milano ekibi ligde 8. sırada bulunuyor.