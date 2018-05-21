TMC’nin yapımcılığını üstlendiği, Gaye Su Akyol, Ali Güçlü Şimşek ve Görkem Karabudak’ın müziklerine imza attığı, başrollerinde İlker Kaleli, Neslihan Atagül, Berrak Tüzünataç’ın rol aldığı “Dip”in 26 parçadan oluşan dizi müzikleri albümü dijital platformlardaki yerini aldı! Albümün dikkat çeken parçası, Gaye Su Akyol’un buğulu sesinden “Bu Dünya Niye Böyle?”…





Yönetmenliğini Çağatay Tosun, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği “Dip” dizisini Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alıyor. Türkiye'nin yeni nesil online televizyonu Puhu TV’de yayınlanan iddialı projede, Bülent Emin Yarar, Lale Mansur, Olgun Toker, Defne Kayalar, Gün Koper, Tuğçe Altuğ, Feridun Düzağaç, Gözde Türkpençe, Ünal Silver ve Can Gox da rol alıyor.





İstanbul Emniyeti'yle ortak çalışan bir intihar ara bulucusu psikiyatrist olan Sahir ile gizemli bir bilim kadını olan Bilge'nin hikâyesini anlatan “Dip”in dizi müzikleri albümü tüm dijital platformlardan indirilebilir ve dinlenebilir.