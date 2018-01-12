Gayrimenkul, euro ve borsadan fazla kazandırdı



KADIKÖY İLK SIRADA

Adem Özdoğan

RE/MAX Türkiye'nin İstanbul'u konu alan araştırmasına göre, son 10 yılda, il genelinde gayrimenkul fiyatları ortalama yüzde 174 arttı. Söz konusu dönemde borsa yaklaşık yüzde 110'luk ve euro yüzde 163'lük değerlenmeye karşın gayrimenkulün gerisinde kaldı.Araştırmaya göre, gayrimenkul fiyatları, il genelinde olmasa da ilçe bazında dolara da fark attı. Söz konusu dönemde dolar, yüzde 226 artış kaydederken, gayrimenkulde metrekare fiyatları Kadıköy'de yüzde 291, Beşiktaş'ta yüzde 288, Bakırköy'de yüzde 272, Sarıyer'de yüzde 259, Zeytinburnu'nda yüzde 241 ve Küçükçekmece'de yüzde 224 yükseldi.Ortalamanın üzerinde fiyat artışı yaşanan diğer ilçeler ise yüzde 222 ile Bağcılar, yüzde 212 ile Maltepe, yüzde 204 ile Kartal ve yüzde 180 ile Ümraniye oldu.Yatırımcısına getiri anlamında gayrimenkulü sollayan altın ise son 10 yılda yüzde 398 artış kaydetti.Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, "İstanbul’un eski ve yerleşik ilçelerinde yüzde 300'e yaklaşan getiri, gayrimenkul sektörünü hala çok cazip kılıyor. Türkiye genelindeki gayrimenkul fiyatlarında da benzer bir durum söz konusu. Gayrimenkul yatırımı, piyasalardaki dalgalanmalara karşı alternatif arayan yatırımcılar için güvenli bir liman" ifadelerini kullandı.