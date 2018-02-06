Gayrimenkul yatırımında yükselen değer: Antalya



55 BİN YABANCI YAŞIYOR



KONUT FİYATLARI ARTIYOR

YENİ BİR ANTALYA KURULUYOR



KENTİN EN BÜYÜK ŞEHİR PARKI

EV FİYATLARI 107 BİN LİRADAN BAŞLIYOR



İKİ AYRI ÖDEME SEÇENEĞİ

Adem Özdoğan

Antalya’dan konut almak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Güneş ve denizin vazgeçilmez adresi olan, zengin bir tarihi mirasa sahip bu kentte gayrimenkul yatırımı yapmak için birçok neden var. Kent turistik, tarımsal ve iklim avantajlarının yanı sıra 2. derece deprem kuşağında. Hal böyle olunca inşaat firmalarının ilgisini de yoğun bir şekilde çekiyor. Son verilere bakıldığında Antalya inşaat ruhsatlarında 5’inci, konut satışında ise 4’üncü sırada yer alıyor. Kent, 2 milyonu aşan nüfusuyla da Türkiye’nin en kalabalık 5’inci şehri.Antalya’yı sadece yerli yatırımcı değil, yabancılar da tercih ediyor. Kent, Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışlarında İstanbul’dan sonra 2’nci sırada yer alıyor. Antalya’da 2017’de bir önceki yıla göre yabancılara yapılan konut satışları yüzde 22.2 oranında arttı. 2017’de ilk sırayı 8 bin 182 konut ile İstanbul, ikinci sırayı ise 4 bin 707 konut ile Antalya aldı. Kentte yaklaşık 55 bin yabancı yaşıyor.Antalya’da 2010’dan bu yana konut fiyatları yukarı yönlü bir seyir izliyor. 2010’da 750 lira olan konut metrekare fiyatları, 2015’te bin 500 liraya, 2017’de ise 2 bin lira seviyelerine kadar çıktı. Son 1 yılda ise fiyatlarda yaklaşık yüzde 1.5’luk artış gözlendi.İnşaat sektörünün güçlü firması Sur Yapı, Antalya’nın gayrimenkuldeki potansiyelini görerek, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini bu kentte gerçekleştiriyor. Şirket, Kepez bölgesindeki 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda dev bir şehir kuruyor. 70 bin kişinin yaşayacağı bu dev şehirde; 19 bin konut, home ofisler, dükkanlar, eğitim ve sağlık kurumları, alışveriş merkezi, sosyal alanlar, teknokent, müze ve kütüphane gibi kısımlar olacak. Proje 5 yılda tamamlanacak. Toplam yatırım değeri de 8 milyar lirayı bulacak.Sur Yapı’nın bu dev şehrinde 249 bin metrekarelik alan yeşile ayrılacak. Şehrin ortasına ise Antalya’nın en büyük şehir parkı yapılacak. Park kapsamında; göletler, çocuk oyun alanları, sera alanları, aktivite ve dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurları olacak. Şehir parkında yapılacaklar bunlarla da sınırlı değil. Geniş meydanların olacağı parkta; semt pazarı, iskele alanları, piknik alanı, müze, sera alanı, etkinlik çadırı, süs havuzları, amfi alanları, köy meydanı, kafeler, çim sahalar da yer alacak.Sur Yapı Antalya projesinde ön satış günleri devam ediyor. Satışlar 2019 yılında teslim edilecek ilk bin konut için geçerli. Üstelik evler lansmana özel yarı fiyatına satılıyor.1+1 daireler 107 bin lira,2+1 daireler 217 bin lira,3+1 daireler 317 bin liradan başlıyor.Sur Yapı Antalya projesinden ev almak isteyenlere sağlanan kolaylık indirimli fiyatlarla değil. Alıcılara iki farklı ödeme seçeneği de sunuluyor. İlk ödeme seçeneğinde, ev fiyatının yüzde 20’si peşin alınıyor. Geri kalan yüzde 80’lik kısmı ise banka kredisiyle ödeniyor. Bu ödeme seçeneğinde yüzde 5 iskonto uygulanıyor. İkinci ödeme seçeneğinde ise ev fiyatının yüzde 35’i peşin alınıyor. Eylül 2018’de yüzde 10 ara ödeme yapılıyor. Kalan tutar da vade farksız 36 eşit taksitte ödeniyor. Ayrıca peşin alımlarda yüzde 10 indirim de yapılıyor.