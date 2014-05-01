Gaz kapsülü gazeteciye isabet etti!

Şişli'de Taksim'e yürümek isteyenlere polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahaleler sırasında polisin fırlattığı gaz kapsüllerinden biri EPA muhabiri Sedat Suna'nın bacağına isabet etti. Yaralanan gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Milliyet gazetesi foto muhabiri Ozan Güzelce'nin de polisin fırlattığı gaz kapsülüyle sağ kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güzelce'nin kolunun kırıldığı tespit edildi.

Öte yandan ETHA muhabiri Ali Haydar Doğan’ın kolunun polis tarafından kırıldığı ileri sürüldü.

Sol gazetesi muhabirlerinden Emin Şentürk plastik mermiyle vuruldu. Aynı gazetede görev yapan Elif Örnek ise başından yaralandı.