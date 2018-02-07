Gaz sancısı neden olur? Gaz ve şişkinlik nasıl giderilir?

GAZ SIKIŞMASININ NEDENLERİ

GAZ YAPAN BESİNLER

KÖTÜ KOKULU GAZ NEYİN İŞARETİ?

GAZ OLUŞUMUNU ENGELLEYEN ÖNERİLER

GAZ SANCISI NASIL GİDERİLİR?

Gaz ve şişkinliği yok etmek için yemeklerden sonra tüketebileceğiniz tarif:

GAZ GİDERİCİ YOĞURT TARİFİ

Senim Tanay

Sindirim sisteminde oluşan gaz şikayeti tek bir nedene bağlı olarak oluşmaz. Gaz oluşumunun birçok sebebi olabilir.Sindirim problemlerinden kaynaklanan, içtiğimiz gazlı içecekler ya da bikarbonat gibi geçici gaz oluşturan içecekler nedeniyle de gaz şikayetimiz oluşabilir. Bunu önlemek için ya bu içeceklerden uzak durmamız gerekiyor ya da yemek yerken biraz yavaş hareket etmemiz gerekiyor. Çok fazla hava yutmamızı engelleyerek gaz şikayetinden de nisbeten kurtulabiliriz.Ancak engelleyemediğimiz sindirim problemine bağlı olan gaz oluşumları da vardır. Bunlar için sindirim sistemini güçlendirmek, vücudun gerekli enzimleri üretmesini sağlamak da gaz oluşumunu engelleyebilir. Bazı yiyeceklerden uzak durmak ya da yiyecekleri pişirirken göstereceğimiz özen gaz şikayetinin en aza indirilmesini sağlayabilir.Kuru fasulyeSoğanLahana,Karnabahar,BrokoliEnginarKuru üzümBakliyat (Mercimek, nohut vs.)Erik kurusuElmaAyrıca makarna, patates gibi nişastalı yiyecekler, gazlı içecekler, düzensiz öğünler, ikinci kez ısıtılan yiyecekler de gaz sıkışmasına neden olabilir.Ancak ne yaparsak yapalım bir türlü kurtulamadığımız ve bizi sosyal ortamda rahatsız eden özellikle kötü de kokan gaz şikayeti, sindirim sistemindeki bozulmayı işaret ediyor.Sindirim için gerekli olan enzimlerin üretilmemesi, bağırsak florasını oluşturan dost bakterilerin özelliğinin bozulması ve patojen tabir edilen bakteri ve mantarların yerleşmesi, bu kötü kokulu gaz şikayetinin oluşmasında baş rolü üstlenir.Bu gaz şikayetinden kurtulmak biraz zor da olsa gaz şikayetini en aza indirmeniz mümkün:Yiyecekleri her lokmada en az 10 kez çiğnemek.Lokmaların birisi yutulmadan ikincisini ağzımıza almamak.Sindirimi kolaylaştırmak düşüncesiyle soda diye tabir ettiğimiz, bikarbonat içeren ve geğirmemizi sağlayan içecekleri hemen yemeğin üzerine içmemek. (Gerçek maden suyu bu gruba girmiyor. )Yemeklerden sonra az da olsa yürüyüş yapmak ya da en azından oturduğumuz yerden kalkmak.Yemeklerde sindirimi kolaylaştıran ve özellikle probiyotik içerdiğini bildiğimiz, turşu, peynir, ev yoğurdu, sirke gibi fermente ve probiyotik içeren gıdaları tüketmek.Ara öğünlerden uzaklaşmak ve gündüz ağırlıklı düzenli bir beslenme sistemine geçmek.Muhtemelen bize gaz yapan yiyecekleri tanıdığımızı bilerek bu yiyeceklerden uzak durmak.- Sırt üstü uzanmalısınız. Bu şekilde uzandıktan sonra egzersiz yapar gibi dizlerinizi karnınıza doğru çekip serbest bırakmalısınız. Yaptığınız bu küçük egzersiz gaz çıkarmanızı kolaylaştıracaktır.- Eğer ki gaz problemi yaşıyorsanı bitki çayları tüketerek gaz sancınızı hafifletebilir ve gaz çıkarmanızı kolaylaştırabilirsiniz. Tercih edebileceğiniz bitki çayları arasında zencefil çayı, nane çayı, papatya çayı ve rezene çayı gelmektedir.- Gaz sancısı yaşarken gazlı içeceklerin tüketimine devam etmek gaz oluşumunu artıracaktır. Ayrıca alkol tüketimi de vücutta gaz miktarını artıracak ve gaz oluşumuna sebep olacaktır. Ancak gaz yapan içeceklerin tüketilmesi yerine su tüketmek gaz sancısı hafifletecek etkidedir.- Gaz sancısının hafiflemesi için karnınızı ısıtmakta faydalı olacaktır.1 çay kaşığı rezene tohumu, 1 çay kaşığı dereotu tohumu, 1 çay kaşığı Frenk kimyonu,1 çay kaşığı anason ve yoğurt.Kasenin içine belirtildiği miktarda malzemeleri koyup karıştırın ve yemek sonrasında tüketin. Yoğurt yerine isteyenler su ile de bu karışımı yapabilir.