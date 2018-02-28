Gazeteci Ahmet Altan'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten 5 yıl 11 ay hapis cezası

Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan
hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' toplam 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi. 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim, Ahmet Altan
'ın duruşmalar esnasındaki tutumunu gözeterek iyi hal indirimine gitmedi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMİŞTİ
Gazeteci Altan, kardeşi Prof. Mehmet Altan ile gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 kişinin "15 Temmuz darbe girişimine iştirak etmek" iddiasıyla yargılandıkları davada 6 sanığa 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
Serap Belovacıklı