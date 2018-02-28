Gazeteci Ahmet Altan'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten 5 yıl 11 ay hapis cezası



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMİŞTİ

Serap Belovacıklı

hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaretten' toplam 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi. 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim,'ın duruşmalar esnasındaki tutumunu gözeterek iyi hal indirimine gitmedi.Gazeteci Altan, kardeşi Prof. Mehmet Altan ile gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 kişinin "15 Temmuz darbe girişimine iştirak etmek" iddiasıyla yargılandıkları davada 6 sanığa 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.