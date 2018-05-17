Gazeteci Ahmet Şık, İstanbul'dan HDP milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Ahmet Şık adaylığını şu sözlerle açıkladı:

Sessizlik çemberini kırmak, bu güzel ülkemizi hakikatin ışığıyla aydınlatmak için adayım. Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş ve mücadele arkadaşlarının şahsında tutsak edilmiş tüm siyasetçiler, gazeteciler, öğrenciler ve avukat arkadaşlarımla dayanışmak için adayım.

Özlediği hayat hep yarınlara ertelenmiş halkımızla birlikte bugünü kazanmak için adayım.

Çocuklarımızın düşlerini gerçek kılacağımız bir hayatı çıkarmak için adayım.

Biliyorum ki, hayatı değiştireceksek, b

AHMET ŞIK KİMDİR?

Ahmet Şık (d. 1970, Adana), Türk gazeteci ve yazar. 2011 yılında Ergenekon davasından tutuklu kalmış ancak beraat etmiş; 2017’de ise FETÖ, DHKP-C ve PKK propagandası iddiasıyla tutuklanmış ve 15 ay sonra tahliye edilmiştir.

1970 yılında Adana’da doğdu.İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe, üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı.1991 ve 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.

2005 yılında Radikal gazetesinde çalışırken Doğan Grubu’na alacak davası açtığı için işten çıkarıldı.Sonrasında çalışmaya başladığı Aktüel dergisinden de açtığı dava gerekçe gösterilerek işine son verildi.

Hrant Dink suikastı sonrasında Nokta dergisinde yayımlanan “Asker İç Güvenlikten Elini Çekmeli” başlıklı röportaj ve Hayata Dönüş Operasyonunun yıldönümünde Bayrampaşa Cezaevi’nin kadın koğuşunda sağ kurtulan Münevver Köz ile yapılan “Bayrampaşa’da O gün” başlıklı söyleşi nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinden yargılandı. 8 Mart 2007'de medyanın askerler tarafından fişlendiğinin iddia edildiği “Askerin medya notları!” başlıklı habere imza attı.