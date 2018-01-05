Gazeteci Ayşenur Arslan'a Erdoğan'a hakaretten hapis cezası (Ayşenur Arslan kimdir?)

GAZETECİLİĞİ BIRAKMIŞTI

Ayşenur Arslan gazeteciliği bıraktı

AYŞENUR ARSLAN KİMDİR?

Mehmet Nuri Turan

Arslan, 14 Eylül 2015 tarihinde Halk TV’de yayımlanan Medya Mahallesi programında aynı gün Nokta dergisinin toplatılmasını eleştirmişti.Arslan’ın sözlerini Konya’da yaşayan bir kişi ihbar etti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Arslan, Ankara 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.Davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan “mağdur” sıfatıyla yer alıyordu.Gazeteci Ayşenur Arslan, gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tutuklanmasına tepki göstererek Halk TV'de yaptığı 'Medya Mahallesi' programını bırakmıştı.16 Eylül 1950 tarihinde doğan Ayşenur Arslan aslen Aydınlıdır. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun olmuştur.Gazeteciliği 1974 yılında TRT’de muhabir olarak başlamıştır. 1982 yılında Güneş Gazetesi’nde haber müdürü olduktan 2 yıl sonra istifa etmiştir ve Nokta Dergisi’nde çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Söz Gazetesi’nde çalışmaya başlayan Aslan buradan da ayrıldıktan sonra Türkiye’nin ilk yerel dergisini hazırlamıştır.Bir yıl Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışan Aslan, Star TV’de ve Ali Kırca ile birlikte ATV’de çalışmıştır. 8 yılın ardından tekrar Star TV’de çalışmaya başlamıştır.Ali Kırca, Mehmet Ali Birand gibi isimlerle çalışan Aslan Medya Mahallesi programını CNN Türk’te yapmaya başlamıştır. Ardından Sokak TV’de çalışmıştır. Ayşenur Aslan son olarak Halk TV’de “Medya Mahallesi” programını yapmaktaydı.