15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Gazeteci Ayşenur Arslan'a Erdoğan'a hakaretten hapis cezası (Ayşenur Arslan kimdir?)

Gazeteci Ayşenur Arslan, 2 yıl önce yayımlanan televizyon programı Medya Mahallesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 11 ay 20 güne indirdiği hapis cezasını erteledi

05 Ocak 2018, Cuma 19:18
Gazeteci Ayşenur Arslan'a Erdoğan'a hakaretten hapis cezası (Ayşenur Arslan kimdir?)
Arslan, 14 Eylül 2015 tarihinde Halk TV’de yayımlanan Medya Mahallesi programında aynı gün Nokta dergisinin toplatılmasını eleştirmişti.

Arslan’ın sözlerini Konya’da yaşayan bir kişi ihbar etti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Arslan, Ankara 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan “mağdur” sıfatıyla yer alıyordu.

GAZETECİLİĞİ BIRAKMIŞTI

Gazeteci Ayşenur Arslan, gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tutuklanmasına tepki göstererek Halk TV'de yaptığı 'Medya Mahallesi' programını bırakmıştı.

Ayşenur Arslan gazeteciliği bıraktıAyşenur Arslan gazeteciliği bıraktı
 

AYŞENUR ARSLAN KİMDİR?


16 Eylül 1950 tarihinde doğan Ayşenur Arslan aslen Aydınlıdır. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun olmuştur.

Gazeteciliği 1974 yılında TRT’de muhabir olarak başlamıştır. 1982 yılında Güneş Gazetesi’nde haber müdürü olduktan 2 yıl sonra istifa etmiştir ve Nokta Dergisi’nde çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Söz Gazetesi’nde çalışmaya başlayan Aslan buradan da ayrıldıktan sonra Türkiye’nin ilk yerel dergisini hazırlamıştır.

Bir yıl Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışan Aslan, Star TV’de ve Ali Kırca ile birlikte ATV’de çalışmıştır. 8 yılın ardından tekrar Star TV’de çalışmaya başlamıştır.

Ali Kırca, Mehmet Ali Birand gibi isimlerle çalışan Aslan Medya Mahallesi programını CNN Türk’te yapmaya başlamıştır. Ardından Sokak TV’de çalışmıştır. Ayşenur Aslan son olarak Halk TV’de “Medya Mahallesi” programını yapmaktaydı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da
Bursa Adliyesi'nde akılalmaz olay!

Bursa Adliyesi'nde akılalmaz olay!
MHP lideri Devlet Bahçeli CHP ve HDP'ye sert çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli CHP ve HDP'ye sert çıktı
Türk savaş gemisi, Kardak yakınındaki Yunan savaş gemisini kovaladı

Türk savaş gemisi, Kardak yakınındaki Yunan savaş gemisini kovaladı
Sınırda silahı ateş alan asker şehit oldu

Sınırda silahı ateş alan asker şehit oldu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Münir Özkul'un kızına taziye telefonu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Münir Özkul'un kızına taziye telefonu
Son Dakika... Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama

Son Dakika... Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama
Aydın Boysan hayatını kaybetti! Aydın Boysan kimdir?

Aydın Boysan hayatını kaybetti! Aydın Boysan kimdir?
Fatih'te can pazarı: Anne ve bebeği son anda kurtarıldı

Fatih'te can pazarı: Anne ve bebeği son anda kurtarıldı
Son Dakika...Bakan Soylu açıkladı: FETÖ operasyonları kapsamında 48 bin 305 kişi tutuklandı

Son Dakika...Bakan Soylu açıkladı: FETÖ operasyonları kapsamında 48 bin 305 kişi tutuklandı
Meslektaşlarından, kahraman şehit Fethi Sekin için ağlatan klip

Meslektaşlarından, kahraman şehit Fethi Sekin için ağlatan klip