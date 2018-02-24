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Gazeteci Haluk Üncel'e veda

Yakalandığı hastalık nedeniyle İstanbul ve Antalya'da tedavisi süren gazeteci Haluk Üncel, yaşam savaşını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Üncel'in cenazesi Türbeli Mezarlığı’nda toprağa verildi

Gazeteci Haluk Üncel'e veda
Antalya’da tedavi gördüğü amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Gazeteci Haluk Üncel için Muratpaşa Camii’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Evli ve iki çocuk babası Üncel’in cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, kurum yetkilileri, belediye çalışanları, gazeteciler, mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Türel, namazın kılınmasının ardından Haluk Üncel’in tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı.

Üncel’in cenazesi, daha sonra Türbeli Mezarlığı’nda toprağa verildi.


HALUK ÜNCEL KİMDİR?


Gazeteciliğe 1979 yılında Tercüman Gazetesi’nde başlayan Haluk Üncel, sırasıyla Güneş, Posta, Akis Dergisi, Gelişim Spor Dergisi, Yeni Asır, Sabah Gazetesi’nde yöneticilik görevlerinde bulundu.

1993 yılında Antalya’da meslek hayatına devam eden Üncel, Sabah Akdeniz ekinin yayın koordinatörlüğü, Akdeniz Atılım Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü gibi görevlerin yanı sıra Akdeniz Basın Vakfı kurucuları arasında yer aldı.

Haluk Üncel, Türel’in ilk dönem belediye başkanlığı süresince (2004-2009) basın danışmanlığını yaptı.

2009-2014 yılları arasında Sabah Akdeniz’de köşe yazarlığı ve Gazete Bir Yayın Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Üncel, Menderes Türel’in 2014’deki seçimi kazanmasından bir süre sonra yine basın danışmanlığı görevine döndü.
 


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