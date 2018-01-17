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Gazeteci Kim Wall'u öldüren mucit Peter Madsen'in ömür boyu hapsi isteniyor

Danimarkalı savcılar, mucit Peter Madsen'a İsveçli gazeteci Kim Wall'u taammüden öldürme suçlaması yönelterek Madsen için ömür boyu hapis cezası talep etti.

Gazeteci Kim Wall'u öldüren mucit Peter Madsen'in ömür boyu hapsi isteniyor
İsveçli gazeteci Kim Wall, 10 Ağustos 2017'de haber yapmak için mucit Peter Madsen'ın denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, 10 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da denizde bulunmuştu.

Savcılar yaptıkları soruşturmayla Madsen'ın Wall'ı ya boğarak ya da boğazını keserek öldürdüğü sonucuna vardıklarını açıkladı.

Madsen, gazeteci Wall'un bedenini parçalara ayırdığını kabul ediyor ancak bilerek öldürdüğünü reddediyor.

Madsen'ın davası 8 Mart'ta başlayacak.


 

OLAĞAN DIŞI VE VAHŞİ


Madsen önceden tasarlanmış cinayetten yargılacağı gibi, bedeni parçaları ayırma ve "birleşmeden daha farklı ve tehlikeli bir biçimde cinsel ilişki kurma" suçlamalarından da hakim karşısına çıkacak.

Danimarka'da ömür boyu hapis genelde 15-17 yıllık bir süreye denk geliyor, ancak suçluların daha uzun kaldığı da görülebiliyor.

Savcılar daha önce Madsen'ın Wall'ı bir cinsel fantezinin parçası olarak öldürdüğünü öne sürmüştü.

Bütün iddianamenin 23 Ocak'ta kamuya açıklanacağı belirtildi.

Ancak Savcı Jakob Buch-Jepsen, bu davanın 'olağandışı ve çok vahşi' olduğunu vurgulayarak medyadan kamuoyu ile paylaşacakları detaylar konusunda hassas olmalarını istedi.


(Savcı Jakob Buch-Jepsen)
 

KAFASI KESİK KADIN VİDEOLARI BULUNMUŞTU


Wall'a yapılan otopside genital bölgesi ve kaburga kemiklerinde 'öldüğü sırada ya da öldükten çok kısa bir süre sonra gerçekleştirilen' bıçak izlerinin olduğu tespit edilmişti.

Daha önce Madsen'e ait olduğu söylenen bir sabit diskin içinde kafası kesilerek öldürülen kadınların olduğu videolar bulunmuştu.

Suçlamaları reddeden Madsen, sabit diskin kendisine ait olmadığını, laboratuvarında çalışan herkesin bu diske erişiminin bulunduğunu söyledi.

Madsen, polise verdiği ilk ifadede, 10 Ağustos gecesi Wall'u hava karardıktan sonra karaya bıraktığını belirtmişti.

Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Madsen, Wall'un denizaltının yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki kapağının kafasına düşmesiyle öldüğünü söylemişti.
 


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