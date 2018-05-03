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Gazeteci Mehmet Salih Arvas MHP'den milletvekili aday adayı oldu

Türkiye Gazetesi eski çalışanı gazeteci Mehmet Salih Arvas, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) aday adaylığı başvurusunda bulundu

03 Mayıs 2018, Perşembe 14:34
Gazeteci Mehmet Salih Arvas MHP'den milletvekili aday adayı oldu
Gazeteci Mehmet Salih Arvas, MHP Genel Merkezi'ne Ankara 3. Bölge'den aday adaylığı müracaatını yaptı. Seçim çalışmaları kapsamında aday bölgesindeki MHP ilçe başkanlıkları, ülkü ocakları ve esnafın tamamını ziyaret edeceğini belirten Arvas, "Habersiz, gizlice bu ülkenin garibanını, fakirini arayıp bulacağım, onlara sahip çıkacağım. Türk İslam ülküsü sahibi bir aileden geliyorum. Şahsım, aziz milletim ve MHP için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. 

1960 doğumlu, evli ve 4 çocuk babası Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. İki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra istifa ederek Türkiye Gazetesi çalışanları arasına katıldı. 28 Şubat döneminden sonra Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünde dış ilişkiler uzmanı ve koordinatörü olarak çalışmaya başladı. 2014'de emekli olan Arvas, İngilizce, Rusça, Arapça, Osmanlıca ve Kürtçe bilmekte. 

İHA


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