Gazeteci Metin Göktepe ölümün 22. yılında anıldı



NE OLMUŞTU?



METİN GÖKTEPE KİMDİR?

Serap Belovacıklı

anması her yıl olduğu gibi bu sene de Atışalanı Esenler Kemer Mezarlığı’nda gerçekleştirildi.Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, burada yaptığı konuşmada "Metin gözaltına alındığında yanındavardı. Ahmet, Metin davasını ilk takip edenlerdendir.cinayeti aslında devlet görevlileri tarafından işlenmiş ve ceza almış bir cinayet olarak tarihe geçti. Gazeteciler davayı kararlı bir şekilde takip ettiler ve ilk kez bir sonuç alındı” dedi.’nin annesi Fadime Göktepe ise oğlunun mezarı başında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, “Ben barış ve adalet istiyorum. Cezaevinden çocuklarımız çıksın istiyorum. İyi bir devlet istiyorum. Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın, cezaevine girmesinler. Grevdekiler ölmesin istiyorum” diye konuştuEvrensel gazetesi muhabiri, 8 Ocak 1996 tarihinde “Mutlaka ben izlemeliyim arkadaşlar” diyerek, Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde öldürülen tutuklular Orhan Özen ile Rıza Boybaş’ın cenaze törenini takip etmek üzere Alibeyköy’e gitmişti.Ancak “Sarı Basın Kartı” olmadığı gerekçesiyle ilçeye sokulmamıştı.Haberi izlemekte “ısrarcı” davranınca da gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan Göktepe yüzlerce insanla birlikte Eyüp Kapalı Spor Salonu’na götürülmüştü.Burada polislerin şiddetli cop darbeleriyle dövülerek öldürülmüştü., 10 Nisan 1968’de, Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı Çipil köyünde dünyaya geldi. Yaşamının ilk 11 yılını burada geçiren Göktepe, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan, 8 çocuklu emekçi bir ailenin 7. çocuğuydu.İlkokulu, köyün tek okulunda, birleştirilmiş sınıfta okuyan, 1979’da kardeşi Aziz ile birlikte İstanbul’a geldi. Esenler’deki Harp Dinçsoy İlköğretim Okulu’na kaydoldu ve 5. sınıfı burada okudu. Ortaokula o zamanki adıyla Esenler Lisesi’nde başladı ve liseyi de burada okuyarak şimdiki adıyla Bakırköy İbrahim Turhan Lisesi’nden 1986’da mezun oldu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’ne girdi. Metin Göktepe üniversitede öğrenci gençlik mücadelesinin aktif bir üyesi oldu. Öğrenci ve işçi hareketinin oldukça coşkulu olduğu bu dönemlerde, birçok kez gözaltına alındı.1992 yılının Mart ayında işçi ve emekçi hareketinin gelişimine objektif tutacak bir derginin, Haberde ve Yorumda Gerçek dergisinin çıkacağını öğrenince orada çalışmaya başladı. Yayın hayatı boyunca Haberde ve Yorumda Gerçek Dergisi’nde muhabiri olarak çalışan, 7 Haziran 1995’te kurulan Evrensel gazetesinde yer aldı. Göktepe, İstanbul, Eyüp’te 8 Ocak 1996 günü takip ettiği haber sırasında polislerce gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü kapalı spor salonu yakınında ölü bulundu.Öldürülmesinden sorumlu polisler kamuoyunda “Rahşan affı” diye bilinen afla şartlı tahliyeden yararlanarak toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası çekmişlerdi. Metin Göktepe gözaltında öldürülmüş gazeteciler içinde katilleri yargılanmış ilk gazetecidir.