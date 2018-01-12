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Gazeteci ve sunucu Fatih Portakal'ı tehdit eden kişiye istenen ceza belli oldu

Gazeteci ve sunucu Fatih Portakal ile Fox TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve kanalın Genel Müdürü Cenk Soner’i televizyona ait WhatsApp ihbar hattına attığı mesajlarla tehdit ettiği belirtilen 22 yaşındaki Y.M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. "Zincirleme halinde tehdit" suçundan 7.5 aydan 3.5 yıla kadar hapis cezası istenen Y.M.’nin "Bir anlık öfkeyle mesajları attım. Yaptığımdan pişmanım" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

Gazeteci ve sunucu Fatih Portakal'ı tehdit eden kişiye istenen ceza belli oldu
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Fox TV’ye ait ’0....’ numaralı WhatsApp ihbar hattına saat 19.47 sıralarında Y.M.’nin kullandığı ’0....’ numaralı hat üzerinden "Açık tehdit ediyorum. Fatih Portakal’ı öldüreceğim. Bir de Fox TV’nin sahibini. Böyle bir vatan hainini hâlâ çalıştırıyor diye. Her biriniz ölümü kendi kıyametiniz olacak" şeklinde açıkça tehdit içerikli mesaj gönderdi.

Müştekiler Fatih Portakal, Doğan Şentürk ve Cenk Soner de söz konusu ölüm tehdidi mesajı üzerine şikâyetçi oldu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da şikâyet üzerine soruşturma başlattı.


ŞÜPHELİ: BİR ANLIK ÖFKE İLE BU MESAJLARI ATTIM


Pendik’teki evinde gözaltına alınan Y.M. ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul ederek Youtube'da bir video izlediğini söyleyerek, "Ben askerliğimi Diyarbakır’da yaptım. Bir süre Suriye’de bulunan El-Bab’a görevli olarak gittim, askerden yeni terhis olup dönmüştüm. Bir anlık öfkeyle bu mesajları attım, Portakal’ı ve diğer kanal yöneticilerini şahsen tanımam, bir husumeti yoktur. Bunu bana kimse yaptırmamıştır, kendim yaptım pişmanım” dedi.

Şüpheli Y.M. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


TARAFLAR ARASINDA UZLAŞMA SAĞLANAMADI, İDDİANAME DÜZENLENDİ


Savcılık, söz konusu "tehdit" suçunun uzlaşma kapsamında bulunması nedeniyle dosyayı uzlaşma bürosuna yolladı. Ancak taraflar arasında bir anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli Y.M. hakkında "zincirleme halinde tehdit" suçundan 7.5 aydan 3.5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame kabul edilirse şüpheli Y.M. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.
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