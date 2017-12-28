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Gazeteci yazar Buket Aşçı hayatını kaybetti

Vatan Kitap Genel Yayın Yönetmenliği yapan gazeteci yazar Buket Aşçı, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü

28 Aralık 2017, Perşembe 17:48
Gazeteci yazar Buket Aşçı hayatını kaybetti
Vatan Kitap eki Genel Yayın Yönetmenliği yapan gazeteci yazar Buket Aşçı'ya böbrek nakli yapılmıştı.

Vatan gazetesinin internet sayfasında acı haber, "Vatan Kitap eki Yayın Yönetmeni Buket Aşçı, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Değerli gazeteci arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileriz. Cenaze ile ilgili detaylar ayrıca paylaşılacaktır" ifadeleriyle verildi.


'GERÇEK BİR SAVAŞÇIYDIN'


Kafa dergisinden yapılan açıklamada ise, "Yazarımız, derginin ilk sayılarında en büyük destekçimiz, yol arkadaşımız yazar Buket Aşçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Her zaman hayat dolu, heyecanlı, enerjik ve hastalığına karşı gerçek bir savaşçıydın... Seni daima öyle hatırlayacağız.

Mekanın cennet olsun" denildi.

 
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