Batı ve Çin haber ajanslarından davet edilen gazeteciler, Punggye-ri nükleer deneme tesisini kapanışını görüntülemek için üzere Kuzey Kore'ye geldi. Çin’deki Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’nda toplanan medya temsilcilerinin Kuzey Kore’nin Air Koryo havayolu şirketine ait uçakla Wonsan şehrine geldiği belirtildi. Gazetecilerin daha sonra Wonsan kentinden otobüsle tesise götürüleceği ifade edildi.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore ile atılan karşılıklı adımların ardından nükleer deneme tesisini kapatacağını açıklamıştı. ABD, Kuzey Kore’ye nükleer deneme tesisini uzmanlar eşliğinde kalıcı olarak kapatma çağrısında bulunmuştu.

Hamgyong kentindeki Punggye-ri nükleer deneme tesisinin 23-25 Mayıs’ta kapatılması bekleniyor.