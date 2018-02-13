Gazi Metin Yılmaz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yaptı, trafik durdu!

1 SAAT SONRA TESLİM OLDU





BOŞ KOVANLAR BULUNDU

KUZENİ TARAFINDAN DOLANDIRILMIŞ!

Mine Bozkurt

'ın'nde yaptığı eylem dün akşam saat 18:50 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametinde köprü üzerine gelen, aracını iki şeridi kapatacak şekilde park etti. Aracına, Güneydoğu gazisi olduğunu ve dolandırıldığını ileri süren yazıların olduğu pankart asan, havaya ateş etmeye başladı. Peki, İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan? Neden böyle bir eyleme kalkıştı?İhbar üzerine aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eylem nedeniyle Ankara istikametinde trafiği kapattı. Özel harekat polisleri, eylem yapan'ın çevresinde önlem aldı.Bu sırada müzakereci polisler Metin Yılmaz ile konuşarak, onu ikna etti. Yılmaz müzakereci polislere elindeki tabancayı verdikten sonra teslim oldu.Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından gözaltına alınan Metin Yılmaz, Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Köprünün trafiğe açılmasıyla duran trafik normale döndü. Üzerindeki pankart sökülen araç, Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne çekildi.Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelinin eylem yaptığı bir şeridi trafiğe kapatarak delil araştırması yaptı. Olay yerinde 10'u aşkın boş kovan bulunduğu öğrenildi.Metin Yılmaz'ın polisteki ilk ifadesinde, Güneydoğu gazisi olduğunu ve amcasının oğlu tarafından bütün parası alınarak dolandırıldığı için böyle bir eyleme giriştiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.Ersan SAN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ - Mehmet İLKAY ÖZER - İSTANBUL DHA