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Gazi Metin Yılmaz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yaptı, trafik durdu!

Gazi Metin Yılmaz haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapan Gazi Metin Yılmaz nedeniyle trafik Ankara istikametinde durdu. Köprüyü kapatan Gazi Metin Yılmaz 1 saat sonra polise teslim oldu

13 Şubat 2018, Salı 08:05
Gazi Metin Yılmaz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yaptı, trafik durdu!
Gazi Metin Yılmaz'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı eylem dün akşam saat 18:50 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametinde köprü üzerine gelen Gazi Metin Yılmaz, aracını iki şeridi kapatacak şekilde park etti. Aracına, Güneydoğu gazisi olduğunu ve dolandırıldığını ileri süren yazıların olduğu pankart asan Gazi Metin Yılmaz, havaya ateş etmeye başladı. Peki, İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan ‘Gazi’ Metin Yılmaz kimdir? Neden böyle bir eyleme kalkıştı?
 

1 SAAT SONRA TESLİM OLDU


İhbar üzerine aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eylem nedeniyle Ankara istikametinde trafiği kapattı. Özel harekat polisleri, eylem yapan Gazi Metin Yılmaz'ın çevresinde önlem aldı.



Bu sırada müzakereci polisler Metin Yılmaz ile konuşarak, onu ikna etti. Yılmaz müzakereci polislere elindeki tabancayı verdikten sonra teslim oldu.



Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından gözaltına alınan Metin Yılmaz, Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Köprünün trafiğe açılmasıyla duran trafik normale döndü. Üzerindeki pankart sökülen araç, Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne çekildi.

BOŞ KOVANLAR BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelinin eylem yaptığı bir şeridi trafiğe kapatarak delil araştırması yaptı. Olay yerinde 10'u aşkın boş kovan bulunduğu öğrenildi.
 

 KUZENİ TARAFINDAN DOLANDIRILMIŞ!


Metin Yılmaz'ın polisteki ilk ifadesinde, Güneydoğu gazisi olduğunu ve amcasının oğlu tarafından bütün parası alınarak dolandırıldığı için böyle bir eyleme giriştiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Ersan SAN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ - Mehmet İLKAY ÖZER - İSTANBUL DHA


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