Gaziantep Film Günleri başlıyor!

Başka Sinema ve Kültür İçin Alan işbirliğiyle düzenlen Gaziantep Film Günleri, 24 Mayıs Perşembe saat 19.00’da Gaziantep Prestige (Prime Mall) sinemalarında Berlinale’den ödülle dönen YÜZ filminin gösterimi ile başlıyor. Türkiye'de İstanbul Film Festivali'nden sonra ilk kez Gaziantep’de gösterilecek YÜZ, kimlik, beden ve toplum politikalarına ciddi ancak kara mizahı ihmal etmeyen bir bakışla yaklaşıyor. Yönetmen Malgorzata Szumowska, filmini “yetişkinler için bir masal” olarak tanımlıyor. Etkinlik biletleri sinema gişesinden ve bilitenial.comüzerinden satışta. Biletler tam 10 TL, öğrenci 8 TL.

Birlikte Yaşamak alt başlığını taşıyan film programı, bu tema çerçevesinde yakın dönem dünya sinemasından öne çıkan ödüllü filmleri Gaziantepli sinemaseverlerle buluşturacak.

Programda yer alan filmler 24-27 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep Prestige (Prime Mall) sinemalarında Türkçe ve Arapça altyazılı gösterilecek.

Yönetmenlerinin katılımıyla film gösterimleri

Yakın dönem Türkiye sinemasından bol ödüllü iki film de program çerçevesinde Gaziantep'te seyircilerle buluşacak. Ceylan Özgün Özçelik ilk uzun metrajlı filmi KAYGI’nın 25 Mayıs’ta saat 19.00’daki gösterimine katılarak seyircilerin sorularını cevaplayacak. KÖRFEZ’in yönetmeni Emre Yeksan da filminin 26 Mayıs’ta saat 14.00’teki gösteriminde izleyicilerle buluşacak.

Programdaki filmler günümüz dünyasında süregelen savaşların etkisiyle ortaya çıkan zorunlu göç, mülteci sorunu ve değişen sınırlar yanında başka temalarla da 'birlikte yaşamak' kavramını ele alıyor. Aileleri ve daha geniş ölçekte toplumları bir arada tutan ya da koparan unsurlar bu filmlerin hikâyelerinde karşımıza çıkıyor. Savaş, aşk, dostluk, bellek, suçluluk duygusu, vb. temalar eşliğinde, tüm güçlüklere rağmen birlikte yaşamaya çalışan insanların ve hayvanların öyküleri sinemaseverleri bekliyor.

Gaziantep Film Günleri çerçevesinde sinemaseverler Asghar Farhadi'nin Oscar ödüllü filmi SATICI’yı, Ildikó Enyedi'nin yönettiği ve geçen yıl Berlin'den Altın Ayı ödülüyle dönen BEDEN VE RUH’u, François Ozon imzalı FRANTZ’ı, Oscar'a aday gösterilen ilk Lübnan filmi HAKARET’İ, Aki Kaurismäki'nin mülteci sorununa kendi özgü mizahıyla baktığı UMUDUN ÖTEKİ YÜZÜ’nü ve Carla Simón'un bol ödüllü ilk filmi 93 YAZI’nı da izleyebilecekler. Programda ayrıca uluslararası prömiyeri bu yıl Berlin Film Festivali'nde gerçekleşen ZÜRAFAM isimli Hollanda yapımı çocuk filmi ve Avrupa Film Akademisi'nin kısa film seçkisi de yer alıyor. ZÜRAFAM 6 yaş üzeri çocuklar için uygun ve filmde tiyatro oyuncuları tarafından Türkçe simültane çeviri yapılacak.

Gaziantep Film Günleri'nin ardından Kırkayak Kültür - Film Atölyesi Çarşamba gösterimleri Başka Çarşamba ile birleşerek her hafta çarşamba günü Gaziantep ve Diyarbakır'da özel Başka Sinema gösterimleri de düzenlenmeye başlayacak. 30 Mayıs'ta Mehmet Salih Demir'in yönettiği CANO, 6 Haziran'da ise Lynne Ramsay'nin yönettiği HİÇBİR ZAMAN BURADA DEĞİLDİN filmlerinin gösterimleriyle başlayacak Başka Çarşamba gösterimleri yıl sonuna kadar devam edecek. Böylece Gaziantep ve Diyarbakır'daki izleyiciler her hafta Başka Sinema filmlerinden bir seçkiyi izleme imkânına ulaşacaklar. Ayrıca özellikle yerli filmlerin yönetmen ve oyuncuları Gaziantep ve Diyarbakır'a giderek izleyicilerle buluşacak ve filmleri üzerine sohbet edecek. Bu düzenli gösterimlerin her iki kentteki sanat sineması severleri bir araya getirmesi ve sadık bir izleyici kitlesi oluşturması hedefleniyor. Bu film etkinliklerini takiben, Başka Sinema ve Kültür İçin Alan Gaziantep Film Günleri'ni şehrin kültür hayatının bir parçası hâline getirmeyi ve önümüzdeki yıllarda da bu etkinliği sürdürmeyi planlıyorlar.

Program





24 Mayıs

19:00 – Yüz (91′)

21:00 – Hakaret (112′)

25 Mayıs

12:00 – Frantz (113′)

14:00 – Satıcı (124′)

16:30 – ’93 Yazı (96′)

19:00 – Kaygı (94′) – Yönetmenin katılımıyla

21:30 – Beden ve Ruh (116′)

26 Mayıs

12:00 – Yüz (91′)

14:00 – Körfez (110′) – Yönetmenin katılımıyla

16:30 – Kısa Film Programı 1 (136′)

19:00 – Umudun Öteki Yüzü (100′)

21:00 – Hakaret (112′)

27 Mayıs

12:00 – Zürafam (72′) *simültane seslendirme ile

14:00 – Kısa Film Programı 2 (143′)

16:30 – Frantz (113′)

19:00 – ’93 Yazı (96′)

21:00 – Satıcı (124′)

Biletler

Etkinlik biletleri Gaziantep Prestige (Prime Mall) sinema gişesinden ve biletinial.com üzerinden satışta.