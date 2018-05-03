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Gaziantep patlamasının şüphelisi '1 Mayıs operasyonu'nda yine yakalandı

Adana'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma" gününde eylem arayışında oldukları ileri sürülerek gözaltına alınan 8'i Türk, 7'si Suriye uyruklu 15 kişi adliyeye sevk edilirken, zanlılardan Muhammet Ali Bulanık'ın 1 Mayıs 2016 yılında Gaziantep'te bombalı araçla yapılan ve 2 polisin şehit edildiği olaydan sonra 2 yıl tutuklu kaldığı ortaya çıktı. 

03 Mayıs 2018, Perşembe 11:37
Gaziantep patlamasının şüphelisi '1 Mayıs operasyonu'nda yine yakalandı
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma" Günü'nde eylem arayışı içinde oldukları ileri sürülen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı. Polis tespit edilen DEAŞ'lıların yakalanması için şafak vakti özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 250 polisle eş zamanlı olarak 24 adrese 29 Nisan günü baskın yaptı. Baskınlarda 8'i Türk, 7'si Suriye uyruklu 15 zanlı gözaltına alındı. 


POLİSİN BASKIN YAPTIĞI BİR ODALI EVDE 15 SURİYELİ ÇIKTI

Bir odalı eve yapılan baskında polis 15 Suriye uyruklu şahısla karşılaştı. Polis şahısları kaldırıp duvara dizip arama yaptı. Ekipler DEAŞ'a üye olduğu ileri sürülen zanlıyı bulup gözaltına aldı. Bu arada bir eve yapılan baskında da DEAŞ üyesinin evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası yerleştirdiği ve oturma odasından da bunu izlediği tespit edildi. 

GAZİANTEP'TE 1 MAYIS PATLAMASINDA GÖZALTINA ALINDI, 2 YIL TUTUKLU KALDI

Öte yandan, polisin gözaltına aldığı zanlılardan Muhammet Ali Bulanık'ın (32) 1 Mayıs 2016 günü Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bombalı aracın patlatılması 2 polisin şehit edilmesi, 18'i polis 22 kişinin yaralanması olayına karıştığı ileri sürülerek gözaltına alındığı ortaya çıktı. Ayrıca zanlının sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanıp, 2 yıl cezaevinden yattıktan sonra yeni çıktığı ve Adana'ya babasının yanına geldiği öğrenildi. Zanlının burada DEAŞ'ın gizli yaptığı sohbetlere katıldığı ve elaman temininde yardımcı olduğu ileri sürüldü. Sorgularında 1 Mayıs'ta eylem yapılacağı iddiasına kabul etmeyen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 


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