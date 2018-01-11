Gaziantep'te araç uçurumdan yuvarlandı

HALAT KOPTU, DİREKSİYON KİLİTLENDİ

GENCİ ARAÇTAN VATANDAŞLAR ÇIKARDI

OTOMOBİLİN HALA TAKSİTLERİNİ ÖDÜYOR

Mine Bozkurt

Şehitkamil ilçesi Et Balık Kurumunda kasaplık yapan 26 yaşındaki Mehmet G., servis yapmak için iş yerinden çıkarak kendisine ait otomobile bindi.Benzini olmadığını fark eden Mehmet G, yaklaşık 600 metre uzaklıktaki benzin istasyonuna kadar aracını halatla çektirmek istedi.Aniden kopan halat nedeniyle panik yaşayan Mehmet G. otomobilin kontrolünü kaybetmemek için direksiyona sarıldı.Bu kez de kilitlenen direksiyon nedeniyle zor anlar yaşayan Mehmet G. yoldan çıkan aracıyla birlikte yaklaşık 6 metrelik uçuruma düştü. Mehmet G. takla atarak ters dönen otomobilde sıkıştı.Talihsiz genç, çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Öte yandan, Mehmet G.'nin yeni satın aldığı otomobilin borcunu henüz bitirmediği ve taksitlerini ödediği belirtildi.