Gaziantep'te araç uçurumdan yuvarlandı

Şehitkamil ilçesi Et Balık Kurumunda kasaplık yapan 26 yaşındaki Mehmet G., servis yapmak için iş yerinden çıkarak kendisine ait otomobile bindi.
Benzini olmadığını fark eden Mehmet G, yaklaşık 600 metre uzaklıktaki benzin istasyonuna kadar aracını halatla çektirmek istedi.
HALAT KOPTU, DİREKSİYON KİLİTLENDİ
Aniden kopan halat nedeniyle panik yaşayan Mehmet G. otomobilin kontrolünü kaybetmemek için direksiyona sarıldı.
Bu kez de kilitlenen direksiyon nedeniyle zor anlar yaşayan Mehmet G. yoldan çıkan aracıyla birlikte yaklaşık 6 metrelik uçuruma düştü. Mehmet G. takla atarak ters dönen otomobilde sıkıştı.
GENCİ ARAÇTAN VATANDAŞLAR ÇIKARDI
Talihsiz genç, çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
OTOMOBİLİN HALA TAKSİTLERİNİ ÖDÜYOR
Öte yandan, Mehmet G.'nin yeni satın aldığı otomobilin borcunu henüz bitirmediği ve taksitlerini ödediği belirtildi.
Mine Bozkurt