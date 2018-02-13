Gaziantep'te baldızını öldüren sanığa 13 yıl hapis cezası

Gaziantep'te baldızını öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık ayrıca "cinsel saldırı" suçundan 13 yıl hapis cezası aldı.

Gaziantep'te baldızını öldüren sanığa 13 yıl hapis cezası
6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına "nitelikli kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Cuma Aydan ve avukatı ile öldürülen Selma Göngör'ün ailesi katıldı.

Duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Aydan, eşiyle şiddetli geçimsizlikler yaşadığını belirterek, ailevi sorunlarını düzeltmem için baldızından yardım istemek üzere evine gittiğini ancak çıkan tartışma sonucu, kendini korumak için baldızını istemeyerek bıçakladığını savundu.

Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam da mütalaasında, sanığın mevcut deliller ışığında atılı suçu işlediğini ifade ederek, cezalandırılmasını talep etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve maktulün ailesi, mahkeme heyetinden sanığın indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle ve cinsel saldırı suçundan da 13 yıl hapis cezasına hükmetti. Ayrıca mahkeme, sanığın cezasına indirim uygulanmasına yer olmadığına ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi 39. Sokak'ta oturan eşinin ablası Selma Güngör'ü (33), sahur vakti bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Cuma Aydan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

AA


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