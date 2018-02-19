Gaziantep'te bir yaşlı adam iki Suriyeli kadın tarafından dolandırıldı

Gaziantep’te 64 yaşındaki Mehmet Ceylan, evlenme vaadiyle tanıştırıldığı 2 Suriyeli kadın tarafından dolandırıldı. Ceylan, kadınlar evi terk edince, jandarmaya şikayette bulundu

Gaziantep'te bir yaşlı adam iki Suriyeli kadın tarafından dolandırıldı
Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli ilçesinde yaşayan Mehmet Ceylan, bazı tanıdıklarının aracılığı ile ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli N.N sahte isimli bir bayan ile tanıştırıldı. Ceylan, yakınlarının talep ettiği 5 bin lirayı ödedikten sonra dini nikah kıyarak Suriyeli kadını evine getirdiği ve kadının yaklaşık bir ay sonra kendisinden ayrılmak istediğini söyleyerek gittiğini kaydetti. Evlenmek isteyen Mehmet Ceylan, başka bir tanıdığı aracılığıyla N.C sahte isimli başka bir Suriyeli kadın ile tanıştı. Bu kadın için ise 6 bin 500 TL yakınlarına para verdi.

İkinci Suriyeli kadının da 20 gün sonra kendisini terk ettiğini söyleyen Ceylan, "İkinci Suriyeli kadın için yakınlarının talep ettiği 6 bin 500 lirayı ödedim. Daha sonra köye geldik imam da bize nikah kıydı. O da 20 gün yanımda kaldı. Daha sonra ise 'ben gitmek istiyorum' dedi ve gitti. Sonradan öğrendim ki bunlar dolandırıcılık yapıyorlarmış. Yakınları da kadına fuhuş yaptırıyorlarmış. Şimdi ise görmek istiyorsan gel otelde gör diyorlar" diye konuştu.

 Ceylan her iki kadın ve yakınları hakkında Oğuzeli Jandarma Komutanlığı'na giderek, şikayetçi olduğunu belirterek, "Kadınlardan ve yakınlarından şikayetçi oldum. Onları mahkemeye verdim. Ya paramı verecekler ya da cezalarını çekecekler" diye konuştu.


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