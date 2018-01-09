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Gaziantep'te çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Gaziantep’te 2 katlı bir evin birinci katında çıkan yangında, evde mahsur kalan 2 yaşındaki bir çocuk yanarak ölürken, 3 kişi de dumandan etkilendi.

09 Ocak 2018, Salı 16:59
Gaziantep'te çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’İn Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesi 19. Cadde’de Mustafa Durusoy’un oturduğu 2 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine, çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
  
Yangında evde mahsur kalan 2 yaşındaki Emre Durusoy, itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından ağır yaralı olarak evden çıkarıldı. Vücudunda derin yanıklar olduğu belirlenen Durusay, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kişi Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
  
Öte yandan, 2 çocuğu bulunan 4 kişilik Durusoy ailesinin kiralık olan eve 1 ay önce taşındığı öğrenildi.

Kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi, itfaiye ekiplerinin evde yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.
 


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