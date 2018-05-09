Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Gaziantep'te Derya Uluğ konseri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından düzenlenen 24. Geleneksel Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında GAÜN çim sahada sahne alan Derya Uluğ, konseri izlemeye gelen öğrencileri coşturdu

Gaziantep'te Derya Uluğ konseri
Eski ve yeni albümlerinde yer alan şarkıları seslendiren Derya Uluğ, 'Canavar', 'Hükümsüz', 'Ne Münasebet', 'Okyanus,' Rüya' gibi şarkıları öğrenciler birlikte söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Bahar Şenliklerinde sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Derya Uluğ, GAÜN’lü gençlerin coşkusuna ve eserlere eşlik etmesine hayran kaldığını ifade etti.

Konserin sonunda GAÜN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet İşbilir tarafından sanatçıya gecenin anısına hediye takdim edildi. Mehmet İşbilir, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal organizasyonlarının öznesi olmasını istediklerini söyleyerek, öğrencilerimizin tam bir şenlik havası içerisinde eğlenmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sunuculuğunu Emrah Yazar’ın yaptığı gecede, öğrenciler DJ Erbil Ellez ile gönüllerince eğlendi.

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Michael Jackson şarkıları, Las Vegas rüzgarıyla Antalya’da

Michael Jackson şarkıları, Las Vegas rüzgarıyla Antalya’da
Gökçe Bahadır ve Mert Fırat'tan sürpriz düet

Gökçe Bahadır ve Mert Fırat'tan sürpriz düet

Halime Hatun kimdir? Tarihte nasıl ve kaç yaşında öldü?

Halime Hatun kimdir? Tarihte nasıl ve kaç yaşında öldü?
Karnı burnunda spor yapan Nazlı Hamarat takipçilerini şaşırttı

Karnı burnunda spor yapan Nazlı Hamarat takipçilerini şaşırttı
Diriliş Ertuğrul'da söylenen otağ ne demek?

Diriliş Ertuğrul'da söylenen otağ ne demek?
Diriliş Ertuğrul 117. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Noyan'dan Ertuğrul'a pusu

Diriliş Ertuğrul 117. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Noyan'dan Ertuğrul'a pusu
Acun Ilıcalı birleşme partisinden ilk görüntüleri paylaştı

Acun Ilıcalı birleşme partisinden ilk görüntüleri paylaştı
İdil Fırat ile görüntülenen Mert Fırat'ın annesini gördünüz mü? (Ünlülerin anneleri)

İdil Fırat ile görüntülenen Mert Fırat'ın annesini gördünüz mü? (Ünlülerin anneleri)
Kadın 29. bölüm fragmanı (son bölüm izle) yayınlandı: 'Sarp hoş geldin sevgilim'

Kadın 29. bölüm fragmanı (son bölüm izle) yayınlandı: 'Sarp hoş geldin sevgilim'
Lori Laughlin'in kızı Isabella Giannulli seçtiği kıyafet yüzünden zor anlar yaşadı

Lori Laughlin'in kızı Isabella Giannulli seçtiği kıyafet yüzünden zor anlar yaşadı
Galatasaray maçı ve Tarkan konseri çakıştı!

Galatasaray maçı ve Tarkan konseri çakıştı!