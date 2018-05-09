Gaziantep'te Derya Uluğ konseri

Elif Bayram

Eski ve yeni albümlerinde yer alan şarkıları seslendiren'Canavar', 'Hükümsüz', 'Ne Münasebet', 'Okyanus,' Rüya' gibi şarkıları öğrenciler birlikte söyledi.Gaziantep Üniversitesi Bahar Şenliklerinde sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirenGAÜN’lü gençlerin coşkusuna ve eserlere eşlik etmesine hayran kaldığını ifade etti.Konserin sonundatarafından sanatçıya gecenin anısına hediye takdim edildi. Mehmet İşbilir, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal organizasyonlarının öznesi olmasını istediklerini söyleyerek, öğrencilerimizin tam bir şenlik havası içerisinde eğlenmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.Sunuculuğunu Emrah Yazar’ın yaptığı gecede, öğrencilerile gönüllerince eğlendi.