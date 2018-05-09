Gaziantep'te Derya Uluğ konseri

Eski ve yeni albümlerinde yer alan şarkıları seslendiren Derya Uluğ,
'Canavar', 'Hükümsüz', 'Ne Münasebet', 'Okyanus,' Rüya' gibi şarkıları öğrenciler birlikte söyledi.
Gaziantep Üniversitesi Bahar Şenliklerinde sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Derya Uluğ,
GAÜN’lü gençlerin coşkusuna ve eserlere eşlik etmesine hayran kaldığını ifade etti.
Konserin sonunda GAÜN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet İşbilir
tarafından sanatçıya gecenin anısına hediye takdim edildi. Mehmet İşbilir, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal organizasyonlarının öznesi olmasını istediklerini söyleyerek, öğrencilerimizin tam bir şenlik havası içerisinde eğlenmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Sunuculuğunu Emrah Yazar’ın yaptığı gecede, öğrenciler DJ Erbil Ellez
ile gönüllerince eğlendi.
İHA
Elif Bayram