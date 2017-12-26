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Gaziantep’te esrar ve eroin ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 250 gram esrar, 4 kilogram eroin ele geçirildi.

Gaziantep’te esrar ve eroin ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu kente doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Bady'nin yardımıyla yapılan aramalarda 26 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.



Hafif ticari araçta yapılan aramada ise Bady’nin marifetiyle 4 kilogram eroin bulundu. Polis ekipleri tarafından olayla ilgisi bulunan bir şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin de arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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