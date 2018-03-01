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Gaziantep’te gösteri ve yürüyüş yasağı uzatıldı

Gaziantep’in Şahinbey, Şehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerine 30 gün gösteri ve yürüyüş yasağı konulduğu açıklandı

Gaziantep’te gösteri ve yürüyüş yasağı uzatıldı
Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Mart 2018 - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak ‘Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb.’ etkinlikler, Şahinbey, Şehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerine 30 gün boyunca gösteri ve yürüyüş yasağı konuldu" denildi.

GAZİANTEP (İHA)


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