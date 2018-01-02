Gaziantep’te polise ateş açıldı

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Gaziantep’te hırsızlık soruşturması nedeniyle bir eve operasyon için giren polislere tüfekle ateş açıldı
İşte İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı
Bir günde iki mevsim
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Meclis bin 339 saat mesai yaptı, 298 yasa çıkardı
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