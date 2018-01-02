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Gaziantep’te polise ateş açıldı

Gaziantep’te hırsızlık soruşturması nedeniyle bir eve operasyon için giren polislere tüfekle ateş açıldı

02 Ocak 2018, Salı 01:19
Gaziantep’te polise ateş açıldı
Saçmaların isabet ettiği bir polis memuru yaralandı.

Yaralı polis sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.

DHA
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