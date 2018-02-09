Gaziantepspor - Adana Demirspor (Maç özeti)

35. dakikada

46. dakikada

90+1. dakikada

Haber Merkezi

gelişen Adana Demirspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde karambol çıktı. Ceza alanı dışından top önüne düşen Aıres Geırton düzgün vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bırakarak takımını öne geçirdi. 0-1Adana Demirspor atağında sağ kanattan topla buluşan Atakora çalımlarla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Atakora düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup ederek farkı ikiye çıkarttı. 0-2ara pasla topla buluşan Tambe kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tambe’nin vuruşunda top Gaziantepsporlu oyunculardan da sekerek ağlarla buluştu. 0-3Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Ramazan Keleş xx, Cumhur Altay xx, Cemal AlpayGaziantepspor: Selçuk x, Şenol Can x, Zeki x (Yunus dk. 56 xx), Mustafa Emirhan x, Oktay x, Müslüm x, Erdal x (Ahmet dk. 46 xx), Gökhan x, Mehmet Kasım x (Harun Enes dk. 79 x), Yusuf x, Deniz xYedekler: Adnan, İbrahim, Hüseyin, Mustafa NacarTeknik Direktör: Oktay DerelioğluAdana Demirspor: İsmail Şahmalı xx, Yiğitcan xx, Kubilay xx, Atakora xxx, Tambe xx, Adil xx, Geırton Aıres xxx (Mustafa Yılmaz dk. 85 ?), Batuhan xx, Erhan xx, Polıtylo xx (Savaş dk. 60 xx), Atabey xx (Mendy dk. 68 x)Yedekler: Kurtuluş, Tolgahan, Canpolat, Ömer, Erkam, SezerTeknik Direktör: Mustafa UğurGoller: Margues (dk. 35), Atakora (dk. 46), Tambe (dk. 90+1) (Adana Demirspor)Sarı kartlar: Adil, Savaş, Batuhan (Adana Demirspor), Gökhan, Deniz (Gaziantepspor)