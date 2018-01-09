Gaziantepspor'dan 'Cenk Tosun' açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında eski oyuncuları Cenk Tosun'un Gaziantepspor'a 4 milyon lira bağış yaptığı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:
'HERHANGİ BİR PARA GİRİŞİ OLMADI'
"Bu yönde gerçeği yansıtmayan haberler yer almaktadır. Ayrıca son 1-2 aylık dönem içerisinde kulübümüze herhangi bir para girişi olmamıştır. Taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun bu yönde yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."
AA
Gaziantepspor'un kapanma kararı tüzüğe takıldı
Gaziantepspor kapanacak mı? İşte son gelişmeler
Mehmet Nuri Turan