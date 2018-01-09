Gaziantepspor'dan 'Cenk Tosun' açıklaması



'HERHANGİ BİR PARA GİRİŞİ OLMADI'

Gaziantepspor'un kapanma kararı tüzüğe takıldı

Gaziantepspor kapanacak mı? İşte son gelişmeler

Mehmet Nuri Turan

Kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında eski oyuncuları Cenk Tosun'un Gaziantepspor'a 4 milyon lira bağış yaptığı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:"Bu yönde gerçeği yansıtmayan haberler yer almaktadır. Ayrıca son 1-2 aylık dönem içerisinde kulübümüze herhangi bir para girişi olmamıştır. Taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun bu yönde yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."AA