Gaziantepspor için veda zamanı

Erdinç Şahin

geçen sezon 27 yıl mücadele ettiğiveda etmiş, bu sezon da 1. Lig’de son sıraya demir atıp 8 hafta önce küme düşmüştü.Kırmızı-siyahlı ekip bugün saat 17.30’da Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynayacağı Giresunspor maçıyla Spor Toto 1. Lig’e veda etmiş olacak. Ligde oynadığı 33 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 27 mağlubiyetle 10 puan toplayan ancak çeşitli sebepler nedeniyle 9 puan silme cezası olan Gaziantepspor, 1 puanla son sıraya yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar bu 33 karşılaşmada 14 atıp, 95 gol yerken -81 averajla son yılların en kötü gol averajına sahip takım olarak dikkat çekti.