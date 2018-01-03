Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Gaziantepspor kapanacak mı? İşte son gelişmeler

Süper Lig'de 27 yıl mücadele eden ve geçen sezon küme düştükten sonra maddi sıkıntılara giren TFF 1'inci Lig takımlarından Gaziantepspor yönetimi, görevi bırakıp olağanüstü kongreye gitme kararı alacak.
 

Gaziantepspor kapanacak mı? İşte son gelişmeler
Geçen sezon 27 yıl aradan sonra Süper Lig'den düşen ve maddi sıkıntılarla boğuşan Gaziantepspor, TFF 1'inci Lig'de de art arda aldığı mağlubiyetlerle ligde son sıraya yerleşti.

Huzeyfe Durmaz'ın Kulüp Başkanlığı'nı yaptığı takımın Yönetim Kurulu, destek görmediklerini gerekçe gösterip görevi bırakma kararı alacaklarını açıkladı. Kulübün Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yaşanan maddi sorunlar nedeniyle görevi bırakma kararı alacaklarını ve ve olağanüstü kongreye gidileceği belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun halk tarafından seçilmesi adına yeni üyelikler açıldığı da ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Gaziantepspor Yönetim Kurulu olarak, hem kulübümüze maddi destek sağlanması, hem de daha demokratik, çağdaş ve katılımcı genel kurullar ve seçimler yaşanması ve de Gaziantepspor’un Başkanlarının ve Yönetim Kurulları'nın bunda sonra halk tarafından seçilmesi amacı ile kulübümüzün üyeliğini tüm halkımıza açma kararı almış bulunmaktayız. Kulübümüzün içinde bulunduğu mali sorunların çözümüne katkı sağlaması amacı ile çeşitli yardım kampanyaları başlatacağız. Bu konuda tüm halkımızın desteklerini bekliyoruz. Ayrıca Gaziantepspor Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana şerefle yürüttüğümüz bu görevi, destek görmememiz sebebi ile bırakarak, olağanüstü kongre kararı alacağımızı tüm Gaziantepspor taraftarı ve tüm Gaziantep halkına saygıyla arz ederiz."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Taffarel sayesinde bir taşla 4 kuş!

Taffarel sayesinde bir taşla 4 kuş!
Karşıyaka'da kamp krizi

Karşıyaka'da kamp krizi
Beşiktaş, kamp için Antalya'ya geldi

Beşiktaş, kamp için Antalya'ya geldi
Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo Guedes'e dev talip

Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo Guedes'e dev talip
Cedric Bakambu'ya çılgın teklif!

Cedric Bakambu'ya çılgın teklif!
Genç futbolcunun biletini 1 milyon euro çıktı

Genç futbolcunun biletini 1 milyon euro çıktı
Efsane boksör Mike Tyson marijuana ticaretine giriyor!

Efsane boksör Mike Tyson marijuana ticaretine giriyor!
Bayern Münih kalecisiz kaldı!

Bayern Münih kalecisiz kaldı!
Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie 82 gündür kayıp

Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie 82 gündür kayıp
Caroline Buchanan kaza geçirdi!

Caroline Buchanan kaza geçirdi!
Feyenoord, Robin van Persie'ye geliyor

Feyenoord, Robin van Persie'ye geliyor