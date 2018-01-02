Gaziantepspor'un kapanma kararı tüzüğe takıldı

Erdinç Şahin

Yeni yıl mesajı ile kulübün faaliyetlerini durdurulacağını duyuran'da, kulübün anahtarınınteslim edileceği açıklanmıştı.Kararın tüzük engeline takılması üzerine iseyönetim kurulu üyeleri,kaptanlığındaki takım futbolcuları ve taraftarlardestek mitingi düzenledi.Başkan Durmaz ve takım kaptanı Elyesa Süme, şehrin yöneticilerine ve tüm Gazianteplilere çağrıda bulunarak, destek istedi. Huzeyfe Durmaz, Gaziantespor'un 113 milyon TL'lik borcunun kapatılması için destek kampanyası başlatılacağını, para bulunamazsa faaliyetlerin durdurulması konusunun yeniden gündeme geleceğini duyurdu.